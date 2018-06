«Le club mise sur l’avenir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 179 lecture(s)

Après la signature de son contrat, l’entraîneur adjoint du MO Béjaïa, Abdenour Hamici, livre dans cet entretien ses impressions et parle des objectifs tracés par la direction du club.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes donc officiellement l’adjoint d’Alain Michel ?

Abdenour Hamici : Et je suis très honoré de rentrer dans la famille du MOB qui est un grand club avec une grande assise populaire. Je remercie le président du conseil d’administration et ses membres pour la confiance qu’ils m’accordent. J’espère être à la hauteur car on a du boulot.

Quels sont les objectifs tracés avec la direction ?

Le MOB reste un chantier, surtout que l’effectif est très remanié. Notre principal objectif est de maintenir l’équipe en Ligue 1 avec un projet sportif qui consiste à bien structurer les petites catégories et penser plus à la pérennité du club. Ce n’est en effet pas normal que le MOB renouvelle chaque année son effectif. On va essayer d’avoir un œil sur l’équipe réserve et toutes les petites catégories en créant des groupes d’élite pour bien les former et les prendre en charge, afin d’alimenter l’équipe première dans un futur proche. Nous allons axer notre travail sur le maintien de l’équipe en Ligue 1 pour la première année et pourquoi pas jouer le podium les années suivantes. Notre projet s’inscrit sur le court et le long terme, en aidant les jeunes de la région de Béjaïa à avoir une formation conséquente et qui réponde aux normes internationales. C’est là notre souhait.

Qu’en est-il de la composante du staff technique ?

Le staff technique est du ressort du directeur sportif. Moi, je ne peux parler que de ma personne et je fais partie de ce staff. Je suis le premier assistant de monsieur Alain Michel que je remercie au passage d’avoir placé sa confiance en ma personne. Je ferai tout pour l’aider dans sa tâche, puisque je connais bien le football algérien et les joueurs algériens.

Que pensez-vous de l’opération de recrutement qui a atteint 12 recrues jusqu’à présent ?

J’ai suivi toutes les étapes du recrutement et j’ai pu donner au directeur sportif mon avis sur certains joueurs que je connais. Vu le marché des transferts où les meilleurs joueurs sont sous contrats avec leurs clubs, il n’est pas facile de trouver des bons joueurs libres. La direction a fait le maximum pour ramener des joueurs talentueux avec des contrats de 3 ans, c’est une première pour le club qui mise sur l’avenir. Les joueurs recrutés devront se mettre au travail et montrer leur potentiel, car le public du MOB est très exigeant. J’espère qu’on sera opérationnels et performants dès l’entame du championnat et nous attendons de ces joueurs beaucoup d’efforts et de sacrifices afin de réaliser une bonne préparation. Le groupe est hétérogène et manque d’automatisme et de cohésion. J’espère qu’on sera au rendez-vous le jour J.

Quel est le programme de la préparation ?

Le programme est déjà établi et ficelé. La reprise aura lieu le 30 juin prochain et les entraînements s‘étaleront jusqu’au 8 juillet. Le lendemain nous irons en Tunisie pour un stage bloqué de 12 jours pour revenir ensuite à Bejaia pour un travail sur place de quelques jours. Un second stage est programmé en Tunisie pendant une semaine, avec quelques matchs amicaux sur place. Puis nous reviendrons à Béjaïa pour une autre semaine de travail qui consistera en la diminution de la charge, afin de préparer l’équipe au premier match du championnat.

Propos recueillis par Z. H.