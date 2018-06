Mounir Zeghdoud pas sûr de rester

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Les négociations entreprises depuis le début de la semaine en cours par le président Belkacem Houassi avec l’entraîneur en chef Mounir Zeghdoud n’ont, pour l’heure, pas abouti à quelque chose de concret pour régler la question de la barre technique de l’équipe. En effet, le président du club amateur qui n’a jamais caché son souhait de voir Zeghdoud poursuivre sa mission du côté de la JSMB en prévision de la saison prochaine, s’est déjà vu signifier un niet de la part de Zeghdoud. Celui-ci, et selon une source proche du dossier, a refusé tout simplement de revoir son salaire à la baisse et a exigé aussi le règlement de sa situation financière de la saison passée. Au sujet du volet sportif, Zeghdoud a fait savoir à son interlocuteur qu’il refuserait de se passer des services de tout son staff, à savoir son adjoint Toufik Kabri, avec lequel il a travaillé durant la saison passée en compagnie du préparateur physique Nassim Tiour et de l’entraîneur des gardiens Hadi El Amrani. Ceci dit, tout indique enfin que Zeghdoud ne poursuivra pas sa mission au sein des Vert et Rouge de la Soummam, au regard des conditions posées par les deux parties. Pour preuve aussi, le boss Houassi qui ne serait pas près de céder aux exigences de son interlocuteur, songerait désormais à se rabattre sur d’autres pistes d’entraîneur pour régler au plus vite cette question. Celui-là même qui accepterait le chalenge du maintien, comme l’a déjà laissé entendre Belkacem Houassi lui-même, expliquant que la JSMB qui traverse une période difficile sur tous les plans, ne pourrait aspirer à l’accession la saison prochaine.

Le retour de Mebarki et Cédric évoqué

À la recherche d’éléments pouvant donner un plus à l’équipe dès la saison prochaine, les dirigeants béjaouis, à leur tête le président du CSA, semblent privilégier la piste des anciens joueurs du club en vue de les faire revenir dès cet été. Ainsi, en plus du nom de l’axial du MCO, Slimane Allali, déjà évoqué dans notre édition d’hier, un premier contact aurait déjà été entrepris en ce milieu de semaine avec le portier Si Mohamed Cédric, ayant passé plusieurs saisons au CSC et le défenseur central actuel du CAB, Sofiane Mebarki, pour leur soumettre l’idée de revêtir à nouveau le maillot du club dès le prochain exercice. Dans le même temps, il n’est pas vain de rappeler enfin que le président béjaoui qui dispose aussi sur la table du dossier des joueurs de la saison écoulée, encore sous contrat, a réussi à convaincre les Belgherbi, Benchaira, Ghanem, Belmessaoud et Djeribia, d’honorer leurs contrats respectifs jusqu’au bout.

