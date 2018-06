«On a accédé malgré le manque de moyens»

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

L’Olympique de Feraoun, qui évoluait la saison écoulée en Pré-honneur de Béjaïa, avait réussi à dominer son groupe en terminant champion. Avec 56 points, il a réussi la montée, au grand bonheur des amateurs de la balle ronde de la localité de Feraoun. Il faut dire que l’accession n’était pas facile à se dessiner pour les camarades du capitaine et non moins buteur de l’équipe, Djaâfri Bouzid. Sans l’écart de cinq points sur l’équipe d’Ighzer Amokrane, le WRB Ouzellaguen en l’occurrence, l’accession au palier supérieur aurait été plus délicate. L’OF a donc terminé la saison sur le fauteuil du leader, suivi de l’O M’Cisna et du WRB Ouzellaguen, avec 54 points chacun. Joint au téléphone dans la matinée d’hier mercredi, le président du club, Bordjah Halim, reviendra sur l’exploit de son équipe : «Personne ne peut dire que notre parcours n’a pas été positif. On a été les auteurs d’une saison remarquable avec, au finish, un come-back en division Honneur. J’avoue que ce n’était pas facile, d’autant que nos moyens étaient dérisoires pour un tel objectif. Mais c’était compter sans notre volonté de faire un parcours honorable. Au bout, nous avons réussi la montée avec des dépenses n’ayant même pas atteint les 150 millions. Je pense, sans prétention aucune, que la gestion du groupe a été pour le moins irréprochable». Et d’enchaîner : «Surtout quand on sait que, tout au long de la saison, nous n’avons pu offrir à nos joueurs que des casse-croûte en guise de repas. Leur travail a fini par payer». S’agissant de la date de la tenue de l’AG ordinaire du club, le même interlocuteur indiquera que ce conclave interviendra probablement dans une quinzaine de jours : «On attend juste que les bilans soient prêts pour la tenue de l’AG ordinaire», précise-t-il. Sur un autre registre, le président informera que le stade de Feraoun sera aménagé: «On a appris que notre terrain connaîtra des travaux d’aménagements. Ce qui laisse à croire qu’on recevra nos adversaires à Amizour, même si les responsables du stade de Barbacha nous souhaitent la bienvenue. On verra en tous les cas d’ici quelques semaines», dit-il. Concernant, enfin, les objectifs du club en perspective de l’exercice à venir, Bordjah se contentera de souligner : «Nous avons une promesse de sponsoring. Une fois celle-ci concrétisée, nous pourrons définir l’objectif à attaquer pour la saison prochaine».

M. R.