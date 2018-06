Coup d’envoi aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Organisé par la direction de la jeunesse et des sports, en collaboration avec les ligues de wilaya et les fédérations, le stage initiateur (entrainement) débutera aujourd’hui au niveau du centre des loisirs scientifiques. Plus de 100 candidats, toutes disciplines confondues, sont attendus pour prendre part à cette formation non diplômante destinée aux postulants de niveau moyen. Ce stage qui s’étalera sur cinq jours sera encadré par des enseignants de l’ISTS de Aïn Benian, chargés de dispenser les cours. Aussi, à l’issue de ce stage, des attestations de participation seront délivrées à tous les stagiaires admis. Une formation qui permettra aux candidats admis d’avoir un maximum de connaissances dans le domaine lié à la discipline choisie. Cette attestation leur permettra ainsi de faire leurs premiers pas dans le monde des entraînements. Acquisition de connaissances psychologiques, pédagogiques et techniques, et organisation de l'entraînement sont autant de modules qui leur seront dispensés. Le programme de la première journée portera sur des cours de psychologie, d’anatomie et de communication.

S. K.