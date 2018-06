La reprise fixée pour le 25 juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Le staff technique, à sa tête Mourad Bey, a fixé la reprise des entraînements pour le 25 juillet prochain, pour entamer la préparation d'intersaison. Les Ciel et Blanc qui veulent jouer l'accession cette saison en inter-régions effectueront leur première étape de préparation à Draâ Ben Khedda au stade Kaci Ali, pendant une dizaine de jours avant de rallier la ville d'Ain Témouchent, pour un stage de deux semaines. Un stage qui sera consacré au volet technico-tactique et aux matchs amicaux. Le coach de l'USMDBK, Mourad Bey, espère programmer au moins six matchs pendant cette deuxième étape de préparation, afin de permettre aux nouveaux et aux anciens de l'équipe de parfaire leur cohésion et d'avoir une idée sur le onze qui entamera la nouvelle saison.

Massi Boufatis