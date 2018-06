C’est la reprise !

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

La JSK rejoindra la capitale, aujourd’hui, en prévision du premier stage de préparation qui débutera demain vendredi au centre d’hôtellerie d’Aïn Benian, pour préparer la prochaine saison 2018-2019.

Ce premier stage prendra fin le 11 juillet prochain. Les kabyles travailleront donc pendant 13 jours, avant d’être libérés par le staff technique. Mourad Karouf et ses collaborateurs entameront le travail avant l’arrivée du nouveau coach Dumas qui interviendra quelques jours après le début du stage. Au cours de son séjour à Aïn Benian, l’équipe travaillera beaucoup plus le volet physique. Les coéquipiers de Cheti seront soumis à une grande charge de travail, avec des séances de footing et d’oxygénation au menu. L’objectif du staff technique est que les joueurs soient au top physiquement à la fin de ce premier stage. Une fois celui-ci terminé, les joueurs bénéficieront de deux jours de repos avant de rejoindre l’Allemagne, le 15 juillet, plus précisément la ville de Saarland. Les Canaris relieront celle-ci via Metz (France) et prendront leurs quartiers à l’hôtel Park Weiskirchen. Lors de ce second stage, les kabyles travailleront beaucoup plus le volet technique, avec quelques matchs amicaux.

Dumas arrivera finalement lundi

Devant initialement arriver à Alger demain vendredi, le nouveau coach de la JSK, Franck Dumas, n’arrivera finalement que lundi ou mardi prochains. La raison en est qu’il rencontrera, aujourd’hui ou demain, les responsables de la fédération de la Guinée équatoriale pour la résiliation de son contrat, selon une source faible. Une fois en Algérie, il discutera avec les responsables kabyles avant de procéder à la signature de son contrat avec la JSK. Dumas rejoindra ensuite l’équipe, à Aïn Benian, pour continuer la préparation de l’équipe qui aura donc été entamée par Karouf, Raho et le préparateur physique, Sayah Dahmane. Concernant la durée du contrat, le président Mellal voudrait un contrat de trois saisons, mais rien n’a encore été confirmé.

El Mouden officialise sa venue

Le meneur de jeu du PAC, Abdellah El Mouden, a officialisé, hier, sa venue à la JSK en paraphant un contrat de deux saisons avec le club kabyle, après que le président Mellal a trouvé un accord sur le plan financier avec son homologue du PAC, Zetchi. Le joueur sera présent demain au stage d’Aïn Benian où sa nouvelle équipe effectuera son premier stage de préparation en prévision de la nouvelle saison. Joint par nos soins au début de l’après-midi d’hier, le joueur a exprimé sa grande joie de rejoindre le club kabyle : «Je suis très content et heureux d’avoir opté pour un grand club comme la JSK. Je suis un joueur ambitieux et je ferai tout pour m’imposer en gagnant une place de titulaire. En optant pour un club qui joue les titres, je veux gagner quelque chose avec la JSK. Je suis conscient qu’on attend beaucoup de moi et je ne lésinerai pas sur les efforts pour marquer mon passage. La présence de Benyoucef et Benkhlifa m’a beaucoup motivé et inchallah la JSK réalisera une grande saison pour satisfaire les supporters», nous a-t-il déclaré.

M. L.