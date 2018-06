Un attaquant franco-algérien contacté

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La direction du MOB compte clore l’opération recrutement avant la reprise programmée pour samedi prochain au stade de l’unité maghrébine, avec la venue des deux dernières recrues ciblées, à savoir N’Doye et un attaquant franco-algérien avec qui le coach Alain Michel est en contact avancé. Selon une source proche des affaires du club, le joueur contacté, âgé de 25 ans, a été formé en France dans un club de CFA et c’est un attaquant pétri de qualités et qui eut rendre beaucoup de services pour le club. Alain Michel est connu sur la scène footballistique national pour son penchant pour les joueurs franco-algérien vu leur formation de base acquise au niveau des centres de formations et tous les joueurs qu’il a recruté ont donné satisfaction, à l’image de Zerdab, Cédric et tant d’autres. Sur un autre volet, les joueurs libérés continuent à affluer au siège du club pour résilier leur contrat et après Hichem Cherif, Noubli et Maamar Youcef, d’autres joueurs, à l’image de Nezouani, Benali et Rahal, sont attendus aujourd’hui afin d’officialiser leur séparation avec le club des martyrs. Malgré que la venue du Sénégalais, Mohamed Waliou N’Doye, était quasiment assurée, un rebondissement de dernière minute risque de tout gâcher et de fausser les calculs des dirigeants mobistes quant à sa venue à la capitale des Hammadites.

Le retour de N’Doye compromis

Le premier point de désaccord entre les deux parties est la somme que la direction lui doit. Les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur la somme réelle même si la direction béjaouie argumente sa position et la somme avancée par des pièces justificatives et le contrat. Le second point de désaccord est la plainte déposée l’année passée par le joueur au niveau de la FIFA pour récupérer son argent, la direction du MOB a demandé au joueur de la retirer chose qui ne peut se faire en ce moment. Le dernier point qui risque de bloquer plus la venue du joueur sénégalais est le contrat le liant au club tunisien (CS Sfax) jusqu’au juin 2019, une libération qui sera difficile à récupérer et à négocier même si le club tunisien a mis N’Doye sur la liste des joueurs à libérer. Tous ces paramètres jouent en défaveur du joueur qui souhaite réellement revenir au MOB, alors que son destin n’est pas entre ses mains.

Soltane prolonge jusqu’au 2021

Le talentueux joueur du MOB, Amir Soltane, qui s’est déplacé avant-hier à Béjaïa pour demander à la direction une revalorisation de son salaire, a eu ce qu’il voulait mais a prolongé en même temps son contrat jusqu’au 2021. La direction du MOB a répondu à sa doléance en augmentant son salaire de 60%, tout en exigeant de lui un prolongement du contrat. Ça sera aussi le même cas pour les autres joueurs, tels Kadri, Bencherif, Semahi et Naass qui souhaitent une revalorisation de leurs salaires.

Z. H.