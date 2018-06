Cherif Ziane et Ouchene premiers libérés

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa a pris la décision de se séparer officiellement des services des deux défenseurs Takfarinas Ouchene et Lyes Ziane Cherif, arrivés l’hiver dernier en provenance respectivement du MCO et du MCEE. Cette décision étant motivée par une insuffisance technique des deux éléments, qui ont peu joué lors de la phase retour du championnat sous les couleurs de la JSMB. Cela étant dit, les managers des deux joueurs seront attendus prochainement à Béjaïa pour arrêter les modalités de la résiliation des contrats de Ziane Cherif et Ouchene. La liste des départs cet été chez la JSMB s’allonge, ainsi, à six joueurs après la signature de Bensaha et Ouanes au DRBT, Drifel à l’ASAM et Khedairia à l’USMBA.

Bezouir entame ses fonctions

En effet, aussitôt installé dans ses fonctions, le nouveau manager général du club, Seghir Bezouir, n’a pas pris de gant pour entamer son travail en compagnie du président du club amateur, M. Houassi. D’ailleurs, l’ancien portier des Vert et Rouge qui nous a fait part récemment de toute sa volonté d’apporter sa touche à la reconstruction de son club de cœur, en prévision de la saison prochaine, a même été associé cette semaine aux négociations avec le coach Mounir Zeghdoud et certains joueurs ciblés et susceptibles d’être recrutés, à l’instar du défenseur du MCO, Adel Lakhdari. Ainsi, et selon nos informations, celui-ci aurait même tout conclu avec les membres de la commission de recrutement de la JSMB ces dernières heures. À cet effet, l’on susurre ça et là que l’ancien défenseur des Crabes devait aussi officialiser hier son retour à Béjaïa pour porter, cette fois, les couleurs Vert et Rouge. D’autre part et après l’échec des négociations avec l’entraîneur Mounir Zeghdoud, les Béjaouis se sont lancés depuis hier à la recherche de son successeur pour lui confier la barre technique de l’équipe. Les nouveaux dirigeants du club qui seraient déjà confrontés aux exigences financières jugées élevées de Liamine Bougherara, se démènent actuellement sur tous les fronts pour dénicher le profil du coach recherché. Autrement dit, il faudrait trouver un technicien qui ne reviendrait pas trop cher à la trésorerie du club et qui accepterait, enfin, le chalenge du maintien avec l’équipe, comme l’a déjà déclaré le président Houassi.

B. Ouari