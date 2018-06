De l’or pour Saïd Touche (MB Béjaïa)

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Le championnat national d’athlétisme «Arezki Hamoutène» des catégories U18 et U20 a été lancé jeudi passé et s’étalera sur trois jours, soit jusqu’à aujourd’hui, samedi, au niveau du stade d’Athlétisme de Souk El-Ténine. Dans cette compétition de haut niveau, une trentaine de clubs sportifs y ont pris part, venus de l’Est, Ouest et du Centre du pays. L’athlète du MB Béjaïa Saïd Touche s’est déjà adjugé la médaille d’or, dans la catégorie des U20. Cet athlète s’est, encore une fois, distingué en terminant premier dans la spécialité des 10 000 mètres marche, en réussissant un chrono de 43’47’’. Ce qui lui a permis d’assurer les minima pour participer à la 17e édition des championnats du monde IAAF dans sa catégorie, U20. Une autre compétition de haut niveau qui aura lieu dans la ville de Tampere, en Finlande, du 19 au 24 juillet prochain au stade de Ratina. Une compétition au cours de laquelle l’on s’attend à ce que cet athlète du MB Béjaïa, drivé par Boubekeur Moussaoui, se distingue de nouveau.

