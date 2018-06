«Des jaloux ont tout fait pour nous déstabiliser»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

L’AG Ordinaire de l’USO Amizour s’est tenue, comme prévue, mercredi dernier au niveau de la salle de délibération de l’APC d’Amizour en présence du président Aomar Oumbiche, d’un membre du comité directeur, à savoir, Milane Laid, d’un membre de la commission de sauvegarde du club, Hakim Benali, du P/APC d’Amizour, Zahir Kheraz et d’un élu de l’exécutif communal, Benkaid Mohand Seghier. Le président du club, Oumbiche, avait tenu à énumérer les raisons qui ont fait que le club n’ait pas réussi à garder sa place en DNA. «A la fin de l’exercice 2016/2017, l’USOA avait terminé à la 3ème place, ratant de peu l’accession. Des jaloux de notre réussite ont tout fait pour déstabiliser l’équipe et la direction, et ce, au moment où d’autres clubs étaient avancés dans le recrutement.». dira le boss. Il enchainera pour dire «Au lieu d’encourager l’équipe dirigeante, on nous a mis plutôt les bâtons dans les roues». Sur le parcours de l’équipe, il dira «Le manque de moyens financiers nous a joué un mauvais tour, surtout durant la phase aller, avec seulement 7 points de récoltés. A la phase retour, certains sont venus, et nous, travaillant dans la transparence, avions ouvert les portes à toutes les bonnes volontés, car on savait qu’une seule main ne peut applaudir.»

«Aucune subvention depuis avril 2017»

Le président a tenu à remercier tous ceux qui ont mis la main à la poche pour aider le club, tels que Hakim Benali, Chaouch, Garet, Oughlis et Dries…. Il dira en outre que certains joueurs ont voulu bloquer le compte du club, en citant entre autre les Aourès, Boukemacha et Boulekhmir. «On avait sollicité toutes les autorités locales, dont le wali, le P/APW, des bienfaiteurs, mais rien n’est venu soulager le club sur le plan financier. Je vous dirais que depuis le mois d’avril 2017 à ce jour, nous n’avons reçu aucune subvention, et si ce n’était les bienfaiteurs, on aurait déclaré forfait bien avant. Malgré cela, on a récolté 26 points sur les 45 possibles durant la phase retour et ce, avec le même effectif ou presque, et avec en sus, l’absence de pas moins de cinq titulaires de la phase aller.» Le boss dira en outre «En ce qui me concerne, cela fait trois ans que j’ai tiré la sonnette d’alarme, et malgré les appels lancés dans les journaux, télévisions et radios, personne n’est venu nous tendre la main. C’est pour dire que le véritable problème de l’USOA, c’est l’argent, le nerf de la guerre. Chaque samedi, on était obligés de frapper à toutes les portes pour trouver au moins de quoi effectuer nos déplacements. Moi, je me suis donné à fond pour ce club, au détriment de ma santé.» Enfin, le président dira «Je remercie les joueurs qui ont tout essayé pour sauver le club de la descente, c’est tout à leur honneur. On n’a pas pu se maintenir et tout le monde sait pourquoi. Je dirais que la descente du club nous fait aussi mal qu’à vous.» Après ce réquisitoire, le président invita les membres de l’AG, qui étaient au nombre de 54, aux débats.

M. R.