Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Le joueur du MOB, Mehdi Kadri, parle dans cet entretien de la saison écoulée et de ses objectifs pour la nouvelle, dont la reprise est prévue pour demain.

La Dépêche de Kabylie : Comment avez-vous passé vos vacances ?

Mehdi Kadri : Je profite au maximum de ces derniers jours de vacances avant de reprendre avec le groupe. J’ai fourni beaucoup d’efforts tout au long de la saison écoulée et je pense que ces quelques jours de repos sont amplement mérités et bon pour le moral même si honnêtement, j’ai hâte de retrouver le terrain et la compétition.

En parlant de la saison écoulée, comment jugez-vous votre parcours personnel ?

Je pense que j’ai réalisé une saison plus que positive en jouant 95% des matchs en inscrivant plusieurs buts, mais je laisse le soin aux dirigeants et aux supporters de me juger. Je me suis donné à fond lors de la préparation et le rendement réalisé n’est que le fruit de tous les efforts consentis.

La direction a engagé Alain Michel comme nouvel entraîneur. Un mot ?

Je pense que les dirigeants ont fait un bon choix en optant pour cet entraîneur. C’est quelqu’un qui aime son travail et qui donne la chance à tout le monde, il encourage ceux qui travaillent et les met sur le même pied d’égalité. C’est à nous de démontrer de quoi on est capables pour taper à l’œil du coach et gagner une place.

Selon une source, vous envisagez de demander une revalorisation de votre salaire. Est-ce vrai ?

Oui, j’ai discuté avec un dirigeant qui m’a réconforté et assuré et je vais me mettre à table avec les responsables dès mon retour à Béjaïa. Il ne faut pas oublier que je perçois le salaire le plus faible de l’effectif du club. Actuellement, j’ai prouvé mes capacités et mes qualités et c’est à la direction de m’estimer à ma juste valeur.

Au bout d’une seule saison, vous êtes devenu la coqueluche des supporters. Un message à leur adresser ?

Les supporters du MO Béjaïa sont connus pour leur fidélité et leur amour pour leur club, ils connaissent parfaitement le football et ils aiment les joueurs qui mouillent leur maillot. Je suis très content pour avoir gagné leur sympathie et je ferai de mon mieux pour réaliser d’autres performances qui leur feront que du bien. On a un très bon groupe capable de réaliser des merveilles et avec l’aide de tout un chacun, on pourra atteindre nos objectifs dont le plus important est de se maintenir en ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.