Début du stage d’Aïn Benian

Après un mois et demi de vacances, les Canaris ont repris le chemin des entraînements, hier à 18h, au centre d’hôtellerie d’Ain Banian, à Alger. Les responsables de la JSK ont opté pour ce centre qui dispose de tous les moyens pour assurer une préparation à la hauteur. La reprise a été assurée par les deux coachs adjoints Karouf et Raho, en compagnie du nouveau préparateur physique Dahmane Sayeh en attendant l’arrivée de l’entraîneur en chef, le Français Franck Dumas. Même s’il n’a pas encore rallié l’Algérie, Franck Dumas a eu une longue discussion avec le préparateur physique Dahmane Sayeh. Les deux hommes ont parlé de plusieurs points, notamment sur le programme de préparation à suivre pour les équipiers de Salhi. Ainsi, la séance d’hier était beaucoup plus une séance de prise de contacts entre joueurs et le staff technique, en plus d’une légère séance pour les équipiers de Salhi. À partir d’aujourd’hui, le staff technique de la JS Kabylie procédera à l’augmentation de la charge du travail en programmant du biquotidien. Les Canaris seront soumis à une grande charge de travail dans le seul objectif d’assurer la meilleure préparation possible. En plus de celui d’Ain Benian qui a débuté hier, la JSK effectuera un autre stage en Allemagne à partir du 15 juillet prochain. Si pour le premier stage à Ain Benian le travail sera basé sur le volet physique, en Allemagne, le travail technique et les matchs amicaux prendront la part du lion. Les Canaris peaufineront leur préparation à Saarland avant le retour au pays le 29 juillet prochain. Les équipiers de Benaldjia prétendent à effectuer du bon boulot avant de renouer avec la compétition officielle le 11 août prochain avec la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Nwofor et Thiam attendus aujourd’hui

Par ailleurs, les deux Africains recrutés par la JSK en ce mercato estival, à savoir le Nigérian Nwofor et le Guinéen Thiam, sont attendus pour aujourd’hui ou plus tard demain à Alger. Se trouvant dans leurs pays respectifs, les deux joueurs rejoindront la JSK pour entamer la préparation de l’intersaison avec leur club en prévision du prochain exercice. Les responsables de la JSK attendent beaucoup d’eux pour apporter un plus à l’équipe et l’aider à réaliser ses objectifs au cours du prochain exercice.

Franck Dumas débutera mardi prochain

Selon une source autorisée, le nouvel entraîneur de la JSK Franck Dumas devra signer son contrat mardi prochain, avant d’entamer officiellement son boulot avec la JSK. Le concerné devait résilier son contrat avec la sélection de la Guinée Équatorial hier et il est attendu à Alger, lundi ou mardi prochains. Le Français Franck Dumas est en contact permanant avec les dirigent de la JSK et les membres du staff technique. D’ailleurs, il a donné ses consignes sur la préparation de l’équipe lors de ce stage d’Ain Benian. Le président Mellal veut le faire signer un contrat de trois saisons, en attendant de connaître l’avis du coach sur cette question.

