Meddah et Chaouchi premières recrues

Après plusieurs semaines à l’arrêt, la machine de la JSM Béjaïa vient de se remettre en marche au grand soulagement des supporters du club. En effet, la nouvelle direction du club, menée par le président du CSA, Belkacem Houassi, a réussi à faire signer en début de soirée de mercredi dernier ses deux premières nouvelles recrues de ce mercato estival. Il s’agit du gardien de but du CABBA, Maamar Nadjib Meddah (28 ans) et de l’arrière gauche de l’ES Béni Douala (22 ans), Samir Chaouchi, qui ont tous les deux paraphé un contrat de deux ans au profit des Vert et Rouge de la Soummam. À ce propos, il convient de signaler que le tout nouveau manager général du club, Séghir Bezouir, et contre toute attente, s’est retiré juste après et n’a pas souhaité faire la moindre déclaration à ce sujet. Toutefois, le président du CSA, M. Houassi, qui a pris langue avec lui avant-hier, jeudi, pour tenter de le convaincre de revenir sur sa décision, a été confronté au refus catégorique de Bezouir de poursuivre sa mission au sein du club.

Djeribia, Khellaf, Benmansour, Ayad et Ghanem prolongés

Sur un autre plan, la nouvelle direction de la JSMB a réussi à convaincre, avant-hier, cinq joueurs, encore liés au club, de prolonger leurs contrats respectifs. Il s’agit d’Abdelhakim Djeribia, Farouk Benmansour, Nabil Khellaf, Hamza Ayad et Fouad Ghanem. Dans le même temps, ce sont les contrats des défenseurs centraux, Mohamed Bekhtaoui et Nazim Aklil qui ont été résiliés par la direction du club, s’ajoutant ainsi à la liste des départs cet été pour porter le nombre de joueurs ayant quitté le club à six.

Qui succèdera à Mounir Zeghdoud ?

C’est la question qui taraude le plus l’esprit des inconditionnels du club après l’échec des négociations avec l’entraîneur de la saison écoulée, Mounir Zeghdoud. En effet, d’après une source autorisée émanant de la direction du club phare de la Soummam, le successeur de Zeghdoud devrait être connu au plus tard, demain, dimanche. Entre temps, nombre de contacts sont d’ores et déjà entrepris avec certains techniciens en vue d’engager celui à même de répondre au profil du coach recherché par le club en prévision de la saison prochaine. Sur le calepin du président Houassi figureraient, notamment, les noms de Biskri, Bouhellal et autres Ifticène en attendant de voir plus clair sur l’identité du futur entraîneur de la JSMB dans les heures qui viennent.

B. Ouari