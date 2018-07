Le CH El Kseur vainqueur

Par DDK | Il ya 51 minutes | 72 lecture(s)

Les finales des coupes de wilaya de Béjaïa chez les jeunes catégories ont eu lieu avant-hier, vendredi, à la salle d’Akfadou. Chez les U20, c’est le Club Handball d’El Kseur (CHEK) qui a réussi à s’adjuger le trophée en battant la coriace équipe de la JS Ouzelaguen. Les athlètes du CHEK, drivées par Radia Bouachour, ont battu leur adversaire sur le score de 25 à 22. La rencontre était très serrée entre les deux antagonistes et ce sont les plus entreprenantes qui l’ont remporté. Ce sacre signe le retour de ce club d’El Kseur, créé en 1982 et présidé par Tahar Khatri, sur la scène du handball au niveau de la wilaya de Béjaïa.

M. R.