L’homologation des terrains débutera le 9 juillet

Par DDK | Il ya 51 minutes | 81 lecture(s)

En prévision de la saison sportive 2018/2019, la Ligue de football de Tizi-Ouzou a rendu public, sur son site internet, le programme portant l’homologation des terrains relevant de sa compétence. L’opération débutera le 9 juillet prochain et prendra fin le 17 du même mois. Aussi, dans le souci de lever les éventuelles réserves sur l’ouverture de stades avant l’entame du championnat, il a été décidé d’entamer tôt l’inspection et l’audit des lieux avec un premier passage de la commission d’homologation. Celle-ci est composée des membres de la Ligue, de la Sûreté de wilaya, de la Protection civile avec, bien évidement, des autorités auxquelles sont rattachés les terrains (APC ou DJS) et les clubs domiciliés. C’est une vingtaine de stades, à savoir ceux des communes d’Aït Bouadou, Tikobaïne, Boghni, Tizi Gheniff, Fréha, Yakouren, Tigzirt, Ouacifs, Ouadhias, Tadmaït, Larbaâ Nath Irathen, Mekla, Mechtras, Aït Yahia Moussa, Aït Aïssa Mimoun, Frikat, Timizart, Mizrana, Makouda et Aït Mahmoud, qui sont retenus dans le programme de ces visites à l’issue desquelles l’instance du football à l’échelle locale aura une idée sur le nombre de terrains susceptibles d’accueillir les rencontres du championnat et de coupe, à compter du mois de septembre prochain.

S. K.