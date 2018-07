«Réussir une grande saison»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 115 lecture(s)

Dans cet entretien, la nouvelle recrue de la JSK, Taher Benkhelifa, parle du stage d’Aïn Benian qui a débuté avant-hier, et de celui qui se déroulera en Allemagne à partir du 15 juillet. Il évoque aussi ses objectifs personnels et ceux de son nouveau club.

La Dépêche de Kabylie : Qu’attendez-vous de ce premier stage de préparation à Aïn Benian ?

Taher Benkhelifa : Ce stage sera une occasion de se connaître entre joueurs et staff technique. En plus de la prise de contact, ce regroupement nous permettra de travailler la cohésion, deux semaines durant. Il est clair qu’on s’entraînera durement pour tenter d’assurer une très bonne préparation, en prévision de la saison prochaine.

Pensez-vous que votre équipe sera prête pour le début de la compétition après les deux stages retenus à Aïn Benian et en Allemagne ?

Cette période de préparation est très importante. Une chose est sûre : on cravachera pour effectuer du bon boulot en perspective du prochain exercice. On prétend à réaliser une grande saison, ce qui passe par une bonne préparation. Personnellement, j’estime qu’on a un temps de préparation conséquent. Cela étant, c’est à l’issue du second stage qu’on sera fin prêts pour débuter le championnat, dont le coup d’envoi est prévu au mois d’août.

Vous concernant, vous allez jouer au côté d’El-Mouden et Benyoucef, deux éléments que vous connaissez bien. Cela vous aidera, sans doute, à vous adapter à votre nouvelle équipe…

En plus de Benyoucef et El-Mouden, qui ont évolué avec moi au PAC, je connais beaucoup d’autres joueurs, à l’instar de Salhi et Benaldjia. Donc, de ce côté-là, il n’y a aucun souci. Les joueurs se connaissent assez entre eux, même s’ils ne jouent pas pour le même club. J’espère qu’on aura un bon groupe homogène et complémentaire. Je suis convaincu qu’avec le boulot, on réalisera de belles choses au cours du prochain exercice.

Pourquoi avez-vous choisi la JSK ?

J’ai choisi la JSK par conviction, car c’est un grand club qui me permettra de réaliser mes objectifs. Je suis persuadé que j’ai fait le bon choix. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour apporter un plus à ma nouvelle équipe, l’aider à réaliser une belle saison et, pourquoi pas, jouer le podium.

Vous paraissez confiant quant aux capacités de votre club à jouer les titres…

Avec les recrutements effectués par la direction et le travail, on fera tout pour que la JSK s’illustre, en réalisant un bon parcours dans les différentes compétitions. Les dirigeants et les supporters attendent beaucoup de nous, et en tant que joueurs, notre seul objectif est de les satisfaire. Je suis un type qui croit au travail, étant persuadé que seul celui-ci paie.

En parlant des supporters, qu’avez-vous à leur dire, eux qui attendent beaucoup de leur équipe la saison prochaine ?

On sait bien que les supporters veulent voir leur club jouer les premiers rôles. Je les rassure, on fera tout pour être à la hauteur de ce club. Mais pour ce faire, on a besoin de leur soutien tout au long de la saison.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi