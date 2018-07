Reprise aujourd’hui à 10h30

Par DDK | Il ya 51 minutes | 87 lecture(s)

Le MOB reprendra le travail aujourd’hui à 10h30 au stade de l’Unité maghrébine après un mois de repos bien mérité, à l’issue d’une saison ponctuée par un retour en Ligue 1. Les supporters découvriront aujourd’hui les nouvelles recrues, au nombre onze. Il s’agit d’Aïbout (MCS), Amokrane (ESS), Kadous (MCS), Boudoumi (MCO), Bouheniche (USMB), Malick Touré (USB), Dahar (CSC), Belahcène (USMA), Debbari (USMH) Mazari (USMH) et Chadi (CRBAF). Le nouvel entraîneur, Alain Michel, qui sera assisté par Abdenour Hamici et Tifour, entraîneur des gardiens de but, a tout réglé avec la direction lors du conclave qui a réuni les deux parties avant-hier au soir, après l’arrivée de Paris du coach français. La direction et ce dernier ont réglé les derniers détails du programme de préparation qui s’étalera jusqu’au 8 juillet prochain, à Béjaïa, avant que le groupe ne s’envole, le lendemain, vers la Tunisie pour un stage de 12 jours. Les camarades de Soltane regagneront ensuite la capitale des Hammadites pour cinq jours d’entraînement et retourneront en Tunisie pour une autre semaine de travail, afin de peaufiner la préparation et jouer quelques matchs amicaux sur place. Ils rentreront le 4 août prochain pour achever la phase précompétitive et préparer la reprise du championnat, dont le premier match est programmé pour le 11 août.

Benamara et Aggar libérés

Deux talentueux joueurs du MOB, à savoir Benamara et Aggar, ont récupéré avant-hier leurs lettres de libération. Les observateurs et les amoureux du club se demandent pourquoi libérer des joueurs qui ont passé plusieurs années au club, ayant, qui plus est, donné satisfaction la saison écoulée, en jouant plusieurs matchs avec les seniors. Signalons qu’Aggar Oussama est un international U21 qui joué plusieurs confrontations avec la sélection nationale, alors que Benamara a démontré des qualités de jeu indéniables à plusieurs repris. A noter que les deux éléments sont très convoités sur le marché des transferts.

Le MOB débouté dans l’affaire Bouarata

L’affaire Bouarata refait surface ces dernières heures après le verdict du TAS algérien, qui a débouté la direction du MOB. Celle-ci devra payer au coach constantinois tous ses arriérés de salaire, qui s’élèvent à 547 millions de centimes, soit trois mensualités. Ainsi, le moins que l’on puisse dire c’est que la direction se retrouve dans une situation très délicate, après le 1,8 milliard de la CRL et cette affaire de Bouarata, sachant qu’il est désormais interdit à tout club endetté de plus d’un milliard de centimes de recruter.

L’AG du CSA la semaine prochaine

Le président du CSA/MOB, Mustapha Rezki, a finalisé la préparation des bilans moral et financier qu’il exposera lors de l’AG du club amateur, dont la date n’est pas encore fixée. D’après une source proche des affaires du CSA, Mustapha Rezki se réunira aujourd’hui ou, au plus tard, demain avec les membres du bureau du CSA pour décider de la date de la tenue l’AG, qui, d’après la même source, aura lieu la semaine prochaine. A souligner que Rezki remettra, aussi, lors de ce conclave sa démission.

Z. H.