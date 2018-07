Biskri nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 49 minutes | 105 lecture(s)

C’est désormais fait. A la recherche d’un successeur pour Mounir Zeghdoud, le président du CSA, Belkacem Houassi, a finalement jeté son dévolu sur l’ex-coach du MOB, Mustapha Biskri. Les deux hommes, qui se sont rencontrés dans la soirée d’avant-hier à Béjaïa, ont tout conclu au terme d’âpres négociations. A ce propos, et selon une source autorisée du club, les deux parties se sont donné rendez-vous pour aujourd’hui ou, au plus tard, demain lundi, afin d’officialiser les choses. La même source ajoute que Biski sera même associé au plan recrutement du club avant de songer à la préparation de la saison prochaine. La nomination de Biskri à la tête de la barre technique de la JSMB a beaucoup réjoui les inconditionnels du club phare de la Soummam, plaçant du coup beaucoup d’espoirs en lui, pour rééditer, avec leur équipe fétiche, l’excellent parcours qu’il avait réalisé avec le club voisin, le MOB, au début de la saison passée.

Les fins de contrat non retenus

Sur un autre volet, les nouveaux dirigeants de la JSMB, à leur tête Belkacem Houassi, viennent de prendre la décision de ne pas garder les joueurs en fin de contrat, en prévision de la saison prochaine. Ainsi, après le départ des Bensaha et Ouanès, pour le DRBT, et Drifel, pour l’ASAM, trois autres éléments, à savoir Merbah, Hadjidj et O. Khellaf, sont priés de se trouver un club repreneur. En tout état de cause, les choses s’éclairciront davantage quant à l’effectif new look de la JSMB pour la saison prochaine, après l’installation officielle du nouvel entraîneur. Il convient de rappeler, enfin, que les Béjaouis se sont assuré jusque-là deux nouvelles recrues. Il s’agit du portier du CABBA, Maâmar Nadjib Medah, pour faire oublier Khedaïria, parti vers l’USMBA, et de l’arrière gauche de l’ESBD, Samir Chaouchi. Ce dernier sera sans doute appelé à suppléer Oussama Khelaf, que la direction n’a pas souhaité préserver dans son effectif.

B. Ouari