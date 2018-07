La VAR hors jeu !

Par DDK | Il ya 50 minutes | 91 lecture(s)

Par Hassan Moali

Depuis hier, la fièvre de la Coupe du Monde de Russie est montée d’un cran avec les huitièmes de finales qui ont déjà mis dehors deux gros bras du football mondial. Beaucoup ont sans doute regretté cette sortie précipitée de deux sélections qui auraient pu prétendre au sacre sans que personne n’ait à crier au scandale. Or, les choses auraient bien pu être pires. Certaines nations n’auraient même pas pu être à ce stade de la compétition n’était-ce le coup (du sort ou de patte ?) de la vidéo qui a condamné injustement quelques sélections méritantes et aidé les habitués de l’épreuve à se qualifier par un tour de passe-passe technologique. Le monde entier attendait avec impatience le recours à la vidéo pour éclairer et trancher les phases de jeu litigieuses. Ceci d’autant plus que les positions de hors jeu et les histoires de franchissement du ballon de la ligne du but ont souvent alimenté les rancunes et les rancœurs contre les arbitres.

Mais sur ce qu’on a vu jusqu’ici, on regrette déjà l’appréciation des hommes en noir avec ses largesses et ses ratages. Cela donne une dimension humaine à la mission d’un référé qui peut bien se tromper. Et tant pis, ou tant mieux, pour tout le monde. C’est un peu bizarre pour le développement humain et la volonté de réduire les marges d’erreurs, mais l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a fait plus de mal que de bien à beaucoup de sélections. Evidemment, la FIFA, qui a mis au point ce machin, se targue d’avoir réalisé un résultat technique probant de 99,3% de décisions correctes sur les 48 matchs des poules. Difficile de prendre pour argent comptant ces «stats» quand on revoit certaines situations de jeu qui ont provoqué directement l’élimination ou la qualification d’une sélection. Le bilan est ahurissant. Le Sénégal et l’Iran se seraient peut-être qualifiés, tandis que l’Argentine de Messi et le Portugal de Ronaldo auraient fait leurs valises, n‘était-ce ce gadget de VAR qui a renversé les choses. Et au-delà du fait que la précision de cet arbitrage assisté est loin d’être chirurgicale, on notera également le temps gâché à chaque match pour permettre à l’arbitre d’aller consulter ce joujou devenue une boite à surprises avant de revenir et reprendre la partie. Le fait est que 335 incidents ont émaillé le premier tour du Mondial russe et fait l’objet de «vérification» par l'équipe d'assistance vidéosurveillance. Ce qui est énorme pour un match de foot. Tout compte fait, ce système, longtemps redouté par les puristes, semble faire plus de mal que de bien au football tel qu’il se jouait jusque-là avec ses erreurs et ses imperfections. La technologie est censée garantir un résultat indiscutable. Or, et on l’a bien vu, c’est loin d’être le cas. A quoi bon recourir à ce joujou qui ne permet pas le risque zéro, dès lors que le bon vieil arbitre offre le même service à moindre coût ? Une chose est certaine, la VAR a brisé le RÊVE de certaines sélections. Du «tiers-monde» comme par hasard… De nombreux amoureux du foot n’hésitent pas à lever le drapeau pour déclarer cette fameuse VAR hors jeu.

H. M.