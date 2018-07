De l’or pour le MB Béjaïa

Par DDK | Il ya 16 minutes | 2 lecture(s)

Le Machaal Baladiate Béjaïa continue de se distinguer grâce aux performances de ses athlètes dans différentes disciplines.

Au championnat national de badminton qui s’est déroulé les 29 et 30 juin derniers, à Hadjout dans la wilaya de Tipaza, deux athlètes du MBB se sont distingués dans la spécialité "double homme", en décrochant deux médailles d’or. Il s’agit de Yacine Allou et Walid Belaidène qui ont remporté la première place devant l’équipe de la Protection civile d’Alger. De leur côté, Sabrina Zaidi et Melissa Kabeli ont remporté la 3e place dans la spécialité "double dame". Ils étaient plusieurs clubs à s’être qualifiés pour la phase finale, le MB Béjaïa, le CSA Madala de Béjaïa, trois clubs de la capitale et un club de Boumerdès, entre autres. Le président de la section badminton du MB Béjaïa, Meddouri Salim, a montré sa satisfaction quant aux résultats enregistrés par ses athlètes. «C’est un grand succès. Nous avons bien représenté notre wilaya et nous l’avons honoré, de même pour le club. Pour la spécialité du "double homme", on a été sacrés, pour la première fois dans l’histoire du Badminton à Béjaïa, champion en 2016. Je veux dire que jamais un athlète de Badminton a été classé 1er auparavant, soit avant 2016. Ces résultats sont aussi le fruit des sacrifices des jeunes athlètes. On avait même travaillé durant le mois sacré de Ramadhan afin d’être prêts pour ce championnat national. Dieu merci, nos efforts ont été récompensés, ce qui nous a tous réconforté. Ces résultats sont aussi le fruit du travail effectué par le groupe, que ce soit les athlètes, entraîneurs ou les membres de la direction. Malgré l'insuffisance des créneaux d'entrainements, par rapport aux algérois notamment, qui étaient nos concurrents, la volonté et l’abnégation ont payé et fait la différence», dira-t-il. Et de conclure : «Il reste le problème majeur que nous rencontrons, à savoir la salle de sport où on s’entraîne et qui se trouve au CSP d’Ighil Ouazzoug, ne répond pas aux normes et aux ambitions que nous avons pour aller de l’avant, vu son exigüité. On espère que cela va se régler à l’avenir».

M. R.