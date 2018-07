Draâ Ben Khedda honore ses champions

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Le club Vovinam Viet Vo Dao de Draâ Ben Khedda organise, pour la première fois, un évènement exceptionnel pour récompenser ses athlètes lauréats, au nombre de quinze dont quatre filles. La cérémonie a eu lieu à la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda, pleine de parents et proches des athlètes, cette matinée du samedi 30 Juin 2018, en présence du P/APC Bouarour Mustapha, du président de la Fédération nationale Djouadj Mohamed, du président de la fédération de wilaya Métahri Saïd, de trois élus APW et d’un nombreux public. Le président du club local, Hammadi Selmane, directeur d’organisation sportive au niveau de la fédération algérienne de vovinam viet vo dao et membre de la commission technique de wilaya de Tizi-Ouzou, a, dans son intervention d’ouverture, remercié tous les présents : «Nous remercions vivement tous ceux qui ont répondu à l’invitation de cette cérémonie de clôture de la saison sportive de ce sport nouvellement introduit dans la wilaya de Tizi-Ouzou.» Le club de Draâ Ben Khedda fête sa première année d’existence dont la saison sportive a débuté le 27/09/2017 et les résultats sont éloquents : 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et une médaille de bronze : Harchaoui Mahdi (2), Aouchiche Lina, Madani Azeddine et Talbi Nardjet. A son tour, Saïd Métahri, président de la fédération de la wilaya fait un tour d’horizon des clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou : 14 clubs de cette discipline des arts martiaux sont implantés au niveau de la wilaya. 100 athlètes sont dans le club de Draâ Ben Khedda, 1200 au niveau de la wilaya dont 360 filles, pratiquent ce sport de combat.» M. Djouadj Mohamed, président de la fédération nationale, souligne les efforts consentis par le club de Draâ Ben Khedda et remercie vivement ses responsables : «Cette discipline est présente dans 43 wilayas, 16 pays Africains et 75 pays au niveau mondial. Au championnat du monde qui s’est déroulé du 27/07/ au 10/08/2017, l’Algérie s’est classée en deuxième position sur 39 pays participants, devancée par le pays organisateur, le Vietnam.» Les intervenants successifs, à l’image du P/APC, et d’élus à l’APW ont réitéré leur engagement à aider les clubs des arts martiaux de la wilaya de Tizi-Ouzou. Au programme de cette matinée, des exhibitions collectives, en duo et individuelles de ce sport de combat ont été présentées au public qui a apprécié et longuement applaudi les jeunes athlètes qui aspirent à de bons résultats. Puis ce fut la remise des prix aux lauréats des différentes disciplines ainsi qu’aux meilleurs élèves des trois paliers de l’enseignement.

M A Tadjer