45 candidats au rendez-vous

Dans le cadre de son plan de formation, la direction technique régionale d’Alger a organisé un stage d’entraineurs de gardiens de but de niveau 2 au profit des diplômés de niveau 1. Le stage s’est déroulé à Tikjda du 23 juin au 27 du même mois. Un séjour de 5 jours en système internat, auquel 45 stagiaires issus des régions du Centre ont pris part. Une promotion encadrée par l’ex-gardien de Hamra Annaba, actuellement instructeur FAF, Kamel Djaber, et Boukhalfa Branci, ancien gardien de l’USM Alger. Ces deux formateurs n’ont ménagé aucun effort pour répondre aux attentes des stagiaires qui se disent très satisfaits du contenu des cours dispensés. Tous les thèmes abordés sur le plan technique, tactique, mental et athlétique, ont retenu l’attention des stagiaires qui ont pu acquérir de nombreuses formules et facettes à même de permettre une amélioration constante liée à la performance d’un gardien de but. Un poste essentiel au niveau de l’équipe. Il a pour mission de veiller à garder sa cage vierge. L’on retiendra la qualité de la formation dispensée par ces deux anciens gardiens dévoués et désireux de transmettre leur savoir-faire à leurs confrères qui aspirent à une reconversion dans le métier d’entraineurs. Pour leur part, les membres chargés de l’organisation et du suivi de ce stage, à la leur tête le directeur technique régional, Dahmane Badreddine, entouré par Allel Benkhoukha et Malik Amarouche ont mis tous les moyens nécessaires à la disposition du groupe. Par ailleurs, la direction technique nationale a prévu dans son programme d’action un autre stage de niveau professionnel. Un stage de haut niveau qui sera encadré par un expert étranger et qui sera destiné exclusivement aux entraineurs ayant réussi à décrocher le diplôme de niveau 2 avec une bonne moyenne. Pour rappel, la DTR a organisé en 2017 deux stages de niveau 1. Le premier s’est tenu à Tizi-Rached et le second à Tikjda.

