Azzedine Imestourne (CAMO Amizour) en bronze

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Né le 10 mars 2001 à Feraoun, Azzedine Imestourne, jeune athlète du Club athlétique Merdj Ouamane Amizour (CAMOA), s’est illustré lors du championnat national d’athlétisme qui avait débuté jeudi passé et achevé avant-hier, samedi, au niveau du stade de Souk-El-Ténine dans la wilaya de Béjaïa. Spécialiste du triple-saut, il a remporté la médaille de bronze avec un saut de 13,36 mètres dans la catégorie «cadets garçons». Rencontré à Amizour, il déclarera : «Bien entendu, je ne peux qu’être content de cette médaille de bronze que j’ai remporté et de la 3e place que je me suis offerte. C’est le fruit du travail effectué avec mes coaches. Cela me poussera à travailler davantage pour arriver, un jour, à décrocher une médaille d’or. En tout cas, je suis animé d’une grande volonté et rien ne m’arrêtera désormais. Et avec d’autres sacrifices, à l’avenir, je suis sûr que j’y arriverais». Le président du CAMOA, Nasser Rabehi, dira de son côté : «C’est un athlète qui a beaucoup de qualités et qui est animé d’une volonté de fer pour réussir. Et nous, en tant que dirigeants et entraîneurs, on est là pour l’encadrer. Maintenant, le prochain objectif c’est le championnat national qui aura lieu début juillet à Oran. Nous allons tout faire pour représenter dignement la ville d’Amizour ainsi que la wilaya de Béjaïa».

M. R.