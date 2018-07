La JS Chemini décroche quatre médailles

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Les karatekas de la JS Chemini ont brillé au championnat national de karaté-do, qui s'est déroulé la semaine dernière à la coupole du Complexe olympique Mohamed Boudiaf, à Alger. Cette compétition d'envergure nationale a enregistré une large participation des athlètes issus des différentes ligues de wilaya. Dans la coupole du Complexe olympique Mohamed Boudiaf, bien remplie, les athlètes de Chemini, notamment en kumité (individuel) et kata (individuel), dans les catégories benjamins filles et minimes filles, ont pu décrocher quatre médailles (2 en or et 2 en bronze). Ces quatre titres sont l'œuvre de Djerah Rania, médaillée d’or en kumité individuel et bronze en kata individuel, Bounab Thanina, médaillée d’or en kumité individuel, et Bellache Massina, médaillée de bronze en kumité individuel. Durant ces joutes, les jeunes karatékas de la section de Chemini n'ont pas ménagé leurs efforts pour décrocher avec brio ces quatre médailles. «Les filles ont pu tenir tête à des sélections beaucoup plus aguerries. Nonobstant le peu de moyen, nos athlètes ont honoré les couleurs du club dans de nombreuses compétions à l'échelle nationale», dira Boudries Sofiane, entraîneur de la JS Chemini. Les efforts consentis par les dirigeants de ladite section ont contribué significativement à l’exploit des athlètes.

Bachir Djaider