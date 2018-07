Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Le milieu de terrain du MOB, Semahi Khallil, parle dans cet entretien de l’accession du club en Ligne 1 ainsi que de ses objectifs pour la prochaine saison.

La Dépêche de Kabylie : Après un mois et demi de repos, vous avez repris le travail aujourd’hui (ndlr, hier). Un commentaire ?

Khallil Semahi : Après une saison pleine et une accession en Ligue 1, on a repris aujourd’hui (ndlr, hier) dans une très bonne ambiance, avec la présence d’anciens et des nouveaux joueurs ainsi que du staff technique. On est là pour travailler et réussir une bonne préparation qui nous permettra de réaliser une belle saison en Ligue 1, un palier qui nécessite un peu plus d’efforts et de sacrifices.

Quels sont vos objectifs pour la prochaine saison ?

Il est crucial de démarrer le championnat du bon pied. L’entame est très importante et on se doit de ne pas la rater, ce qui passe par une bonne préparation. En tout cas, on est là pour se donner à fond en vue de réaliser une belle saison. L’objectif principal cette année reste le maintien qu’on devrait réussir avec moins de dégâts possibles.

Un mot pour les supporters qui attendent beaucoup de vous ?

Les supporters ont le droit d’exiger de bons résultats. Je les appelle à rester derrière leur équipe qui a besoin d’eux. Avec la conjugaison des efforts de tout un chacun, on pourra facilement atteindre nos objectifs.

Propos recueillis par Z. H.