L’AG des actionnaires dans la semaine

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

L’assemblée générale tant attendue des actionnaires devrait se tenir d’ici jeudi prochain, selon une source digne de foi. L’ordre du jour portera essentiellement sur la présentation du bilan financier pour la période s’étalant de septembre 2017 à juin 2018, ainsi que la nomination du nouveau président du conseil d’administration de la SSPA en remplacement de Boualem Tiab. Ce dernier avait, pour rappel, annoncé sa démission au lendemain de la fin de l’exercice sportif précédent avant qu’elle ne soit entérinée lors de la dernière AG des actionnaires qui a eu lieu le 6 juin dernier au siège de la SCS des frères Tiab. Autrement dit, plus d’un mois après le départ de M. Tiab, la nomination de son successeur se fait toujours désirer par les nouveaux dirigeants du club, à leur tête le président du CSA, M. Houassi. La raison est toute simple puisque la règlementation prévoit, notamment, que seul le directeur de la société par actions peut apposer sa signature sur les contrats et les licences des nouvelles recrues du club. Idem pour la résiliation des contrats des éléments à libérer et la convention à signer entre le club amateur et la SSPA avant le début de chaque exercice sportif, comme le stipulent les récentes recommandations du BF de la FAF. Par ailleurs et alors que le nouvel entraîneur de l’équipe, Mustapha Biskri, devait signer hier ou aujourd’hui son nouveau contrat de travail qui le liera avec la JSMB pour la saison prochaine, la direction du club continue de prospecter sur le marché des transferts en vue de dénicher d’autres éléments susceptibles de venir en renfort cet été. À ce titre et après s’être déjà assuré les services du portier du CABBA, Meddah, et du latéral gauche de l’ESBD, Samir Chaouchi, trois éléments étaient encore attendus hier à Béjaïa pour négocier les modalités de leurs transferts cet été à la JSMB. Selon nos sources, il s’agit du portier de l’USMBA, Athman Toual, se trouvant en fin de contrat avec le club de la Mekkera et de la paire centrale du MCO, Djerrar - Aouad. Toutefois, tout recrutement de nouveaux joueurs devrait désormais se faire de concert avec le coach Biskri, auquel est assigné aussi l’objectif d’assurer le maintien pour sa nouvelle équipe la saison prochaine, comme cela a été convenu lors des négociations entre les deux parties.

B. Ouari