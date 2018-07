Coup d’envoi aujourd’hui à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

La septième édition du Tournoi international de football chez les U13 débutera aujourd’hui au stade Opow de Béjaïa et s’étalera jusqu’au 5 juillet prochain, avec la participation de 16 clubs dont deux de Tunisie et une équipe marseillaise. Ce tournoi qui est organisé par le CR Béjaïa sera parrainé par la star béjaouie des années 60/70, ancien international et joueur du MOB, ainsi que de la présence de l’arbitre international Lahlou Benbraham, enfant de la région qui abritera la finale prévue pour jeudi prochain. Le tirage au sort de ce tournoi, qui se jouera sur un demi terrain, s’est déroulé, samedi dernier, avec la présence de certains responsables de clubs de la région et les 16 clubs participants seront repartis en quatre groupes de quatre équipes qui joueront aujourd’hui les rencontres de poule (20 mn direct), des rencontres qui détermineront les huit équipes qui animeront, demain, les ¼ de finale (2 X 15mn) dans la matinée et les ½ finales (2 X 15mn) l’après-midi. Quant à la finale (2 X 20mn), elle est programmée pour jeudi prochain à 9h30 au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa qui sera suivi par une cérémonie de remise de cadeaux et trophées aux vainqueurs et participants, ainsi qu’une sortie sur les sites touristiques de la région pour que les invités du club puissent découvrir la beauté de la capitale des Hammadites. Les seize clubs participants sont le CR Béjaïa (club organisateur), le CS Constantine, la JTO et la JSP (Ghardaia), l’EFCB et l’ASS (Sétif), le club africain et l’étoile du Sahel (Tunisie), la JSA Saint Antoine (Marseille), l’OMDS (Khemis Meliana), la JSA (Azzazga), le CASA et l’AC (Souk-Ahras), le CRBHB (Maghnia), le CMB (Bab El Oued) et l’OTG (Tizi-Gheniff). Rencontré lors du tirage au sort, le président du CR Béjaïa, Zahir Harkati, dira : «Toutes les conditions sont réunies pour réussir cette septième édition qui sera parrainée par notre star, Mokhtar Bouzemboua dit Bouya, ainsi que la présence de notre arbitre international, Benbraham. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités locales qui nous ont aidés dans la préparation de ce tournoi, sans oublier les clubs qui vont nous honorer par leur présence».

Z. H.