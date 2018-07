Le stade communal bientôt opérationnel

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Après plusieurs années d’attente, Bouzeguène tient désormais son stade de football. Une infrastructure tant attendue par toute la population de cette commune, distante de 60 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le nouveau stade communal, qui nécessite encore des petits aménagements, notamment la construction des vestiaires, sera d’une grande importance pour la masse juvénile locale qui pourrait s’adonner au sport roi à la faveur de la finalisation des travaux. En sus, Bouzeguène aura enfin son équipe la saison prochaine. Une formation qui jusque-là se rétractait à chaque fois qu’elle était sur le point de s’engager. En effet, le club de l’OB locale, qui s’est engagé en école (U-13) la saison dernière, a déjà lancé une prospection afin de constituer les équipes jeunes des différentes catégories (U-19, U17 et U-15) qui feront leur baptême du feu en championnat de wilaya la saison prochaine. En plus de cette formation, on a appris que le club d’Illoula Oumalou, dont la commune relève de la daïra de Bouzeguène, fera lui aussi son retour à la compétition, après plusieurs années d’hibernation. Aujourd’hui, les jeunes de la région, contrairement à leurs aînés, pourront pratiquer le football et se structurer dans des associations sportives locales. Un cadre organisé qui doit retenir l’attention des élus locaux, appelés à s’impliquer à travers une prise en charge réelle et effective. La population de la daïra de Bouzeguène, estimée à près de 50 000 habitants, aura ainsi son deuxième stade, qui vient s’ajouter à celui d’Illoula Oumalou, lequel a bénéficié d’un revêtement en gazon synthétique et d’autres aménagements, dont l’achèvement ne saurait tarder.

S Klari.