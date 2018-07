L’EC Ain Naâdja et le NRF Biskra en Nationale 1

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La salle OMS Rabah Bitat de Bouira a abrité, les 27, 28 et 29 juin, les matchs barrages du handball féminin pour l’accession en Nationale 1. Sur les six équipes au programme représentant leurs régions respectives, Zouaghi (Constantine) et Djamaa (Ouargla) manquaient à l’appel. Leur cas sera étudié par la FAHB incessamment, dira le vice-président de la fédération M. Idris Hassani, où «des mesures disciplinaires seront prises selon le règlement en vigueur». Ainsi, les quatre équipes restantes, à savoir l’EC Ain Naâdja (Alger), le NRF Biskra (Batna), le Castors (Oran), la JM Berrouaghia (Blida), se sont livrées à des joutes durant trois jours sous forme d’un mini championnat qui a vu au finale les équipes de l’EC Ain Naâdja et le NRF Biskra composter leur billet pour la division National 1. Une accession inédite pour le club algérois et un retour au palier supérieur pour celui de Biskra qui avait déjà évolué dans cette division. Ceci dit, les Oranaises du Castors qui ont pourtant battu leurs homologues Biskries se sont fondues en larmes en fin du tournoi. Ces dernières ainsi que leurs dirigeants ont estimé que «le tournoi n’était pas très fairplay», et que la rencontre EC Ain Naâdja - NRF Biskra «était arrangée». À noter, en revanche, que le tournoi s’est déroulé dans de bonnes conditions n’était-ce cette sortie inopinée du directeur de la salle OMS qui, avant le coup d’envoi du premier match des barrages, accompagné d’un fonctionnaire avait empêché l’entame de la première rencontre exigeant le paiement des frais de la salle aux quatre équipes. Il a fallu faire recours au DJS en personne pour que tout soit rentré dans l’ordre.

M’hena A