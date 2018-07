Les bilans approuvés

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le CSA US Béni Douala a tenu son assemblée générale ordinaire, vendredi dernier, au niveau du siège de l'APC de Béni Douala. Les membres de l'AG ont approuvé à l'unanimité les bilans moral et financier, après leur présentation par le secrétaire général et le trésorier du club. Tous les membres ont tenu à être présents à cette AGO, qui s'est déroulée dans la sérénité et le calme.

La reprise fixée pour le 10 juillet

La direction de l'US Béni Douala, à sa tête Hocine Ammam qui est chargé de la section football et en concertation avec le manager général Dahmane Azem et le président du CSA Madjid Hamdad et avec l'aval du nouveau coach Said Feltane, a décidé de programmer la reprise des entraînements pour le 10 juillet prochain, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Comme chaque année, les jeunes talents de la région et des régions limitrophes peuvent tenter leur chance pendant la première semaine de préparations, pour taper dans l’œil du coach Feltane et le convaincre de les retenir dans l'effectif de la nouvelle saison sportive. Pour rappel, beaucoup de joueurs ont quitté le club et les dirigeants seront donc appelés à renforcer l'effectif par de nouveaux joueurs.

Massi Boufatis