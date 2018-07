La direction fixe un ultimatum à Belkalem

Par DDK | Il ya 1 heure | 230 lecture(s)

N’ayant toujours pas repris avec le groupe, le défenseur Essaid Belkalem devrait trancher, d’ici dimanche après-midi, s’il jouera ou pas à la JSK. C’est ce qu’on croit savoir d’une source fiable qui nous a appris, hier, que la direction de la JSK a été très claire avec Belkalem, lui intimant de choisir entre renouveler son contrat avec le club kabyle ou opter pour un autre. Pour rappel, l’enfant de Mekla avait expliqué à ses responsables qu’il avait reçu une offre de l’étranger sans plus de détails. Devant reprendre les entraînements hier matin, le joueur ne s’est finalement pas présenté à la séance d’entraînement avec ses coéquipiers.

L’attaquant Belgherbi en renfort

Sauf revirement de dernière minute, l’attaquant de la JSMB Abdelwahid Belgherbi signera son contrat à la JSK dans les toutes prochaines heures. Ayant déjà discuté avec le manager général du club, Karim Doudène, et le coordinateur, Kamel Marek, le joueur a donné son accord de principe pour venir signer à la JSK. Le joueur a déposé son dossier à la commission des résolutions des litiges de la FAF et récupérera ses papiers aujourd’hui ou au plus tard demain. C’est ce qu’on croit savoir d’une source fiable. Joint par nos soins, il a confirmé ses contacts avec les dirigeants kabyles, expliquant qu’il attendait juste d’avoir ses papiers : «J’ai déjà eu une discussion avec les responsables kabyles et je leur ai donné mon accord de principe de jouer au club kabyle lors du prochain exercice. Cependant, j’attends de récupérer mes papiers cette semaines avant de signer officiellement mon contrat», nous a-t-il affirmé. Si Belgherbi officialise sa venue à la JSK, il sera la 12e recrue des Canaris en ce mercato estival. Le joueur a exprimé sa satisfaction de jouer à la JSK, après avoir réussi son passage à la JSMB la saison écoulée avec laquelle il a inscrit 13 buts. La JSK veut encore recruter un avant-centre de métier et un défenseur axial avant de clore le mercato estival.

Nwofor reprend, Boukhanchouche toujours absent

Arrivée avant-hier en fin de journée, le nouvel attaquant de la JSK, le Nigérian Nwofor, a commencé hier matin les entraînements. Quant au milieu de terrain, Salim Boukhanchouche, il n’a toujours pas repris le travail avec ses coéquipiers. Les dirigeants du club avaient pourtant affirmé qu’il allait reprendre hier.

Dumas attendu demain

Le nouvel entraîneur de la JSK, Franck Dumas, est attendu demain mercredi à Alger, en provenance de la France. Il aurait tout conclu avec les responsables kabyles et il ne lui resterait que la signature de son contrat pour officialiser sa venue au club. Les responsables de la JSK nous ont affirmé que la résiliation de son contrat avec la Guinée équatoriale s’est passée sans problème et qu’il drivera la JSK au prochain exercice. Une fois le contrat signé, il entamera son boulot à Aïn Benian avant de diriger le second stage de préparation qui s’étalera du 15 au 29 juillet, en Allemagne.

M. L.