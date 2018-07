Belle moisson de l’ES Amizour

Par DDK | Il ya 49 minutes | 74 lecture(s)

Le dernier championnat national d’athlétisme qui s’est déroulé le week-end dernier à Souk El-Ténine a vu la participation de 178 clubs représentant 36 wilayas. Deux athlètes de l’ES Amizour se sont illustrés lors de cette compétition en décrochant trois médailles. Il s’agit d’Aoughlis Lamine (juniors) qui a remporté l’argent dans la spécialité du lancer du marteau, avec 49,91 mètres et de Benchallal Melissa (juniors) qui, elle, a décroché une médaille d’argent au lancer du javelot, avec un lancé de 33,58 mètres ainsi qu’une médaille de bronze dans le lancer du marteau, sur 39,15 mètres. Le président du club, Mourad Mezghiche, dira : «Les résultats sont satisfaisants et encourageants pour nos jeunes athlètes qui ont de beaux jours devant eux». Par ailleurs, l’ESA prendra part au championnat national d’Oran, qui se tient du 3 au 5 juillet en cours. Une délégation d’une vingtaine de personne représentera le club d’Amizour à Oran, entre dirigeants, entraîneurs et onze athlètes qui sont Hamouda Nada et Benouaret Yasmine (2 kilomètres marche/benjamins), Benouaret Lina (saut en hauteur/benjamins), Nasri Nour-El-Houda (triple saut/minimes), Hamouani Baya (3 kilomètres marche/minimes), Mezhoud Yasser (saut en hauteur et disque/benjamins), Mezghiche Dihia (lancer de poids et de marteau/minimes), Benmouhoub Assia (lancer de marteau/minimes), Mazigh Makhloufi (saut en hauteur et triple saut/minimes), Namer Massinissa (5 kilomètres marche/minimes) et Aoughlis Lamia (lancer du disque et lancer de javelot/benjamins).

M. R.