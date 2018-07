Une discipline qui séduit à Tadmaït

Par DDK | Il ya 49 minutes | 66 lecture(s)

Les associations sportives poussent comme des champignons dans la ville des 1 000 martyrs, Tadmaït. En effet, plusieurs clubs sportifs, notamment ceux spécialisés dans les sports de combat, comme le Karate Do, le Vo Vietnam, le King Fu on, été créés ces dernières années. Le tout dernier, le Van Lang Vo Dao en l’occurrence, a fait son entrée sur la scène sportive locale, avec la création d’un CSA présidé par Hadj Mohand Djamel, un retraité du secteur de l’éducation (ex-directeur de l’école primaire d’Ath Khercha). Cette association a eu son agrément le 17 octobre 2017, mais ses activités avaient été lancées bien avant, plus précisément en novembre 2016 par le moniteur Hocine Sabri. Ce sport de combat, lancé en 2013 en Algérie par un certain Idri Ahmed, natif de Draâ El-Mizan, commence à gagner du terrain, puisque ce sport est pratiqué dans pas moins de sept wilayas : Alger, Tizi-Ouzou, Blida, Batna, Ouargla, Mila et El Taref. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le premier à l’avoir lancé n’est autre que le natif du village Mnasra de Tirmitine, Ouagued Mouloud. C’était en 2015. Une deuxième section a été ouverte, par la suite, à Tadmaït, par Hocine Sabri, en 2016. Le CSA Van Lang Vo Dao de Tadmaït draine une centaine d’athlètes de différents âges. Arhab Mohamed, 74 ans, en est le senior. Comme beaucoup d’autres athlètes, son âge ne l’empêche pas de pratiquer son sport préféré. En compétition nationale, trois pépites se sont déjà distinguées : Ouhab Saïd et Mekdad Khadidja (minimes), sacrés champions d’Algérie, le 7 avril dernier lors du championnat national qui s’est déroulé à Semmar (Alger), et Khelouat Lounès (minime), qui a décroché la 3e place dans la même compétition. Des performances encourageantes pour les responsables du CSA Vand Lang Vo Dao. En sus de deux arbitres spécialisés dans cette disciplines, dix athlètes effectueront un stage d’arbitrage les 5, 6 et 7 juillet prochain à Oued Semmar. Un dernier groupe sera appelé à s’initier au métier d’arbitrage les 19, 20 et 21 du mois prochain, au même endroit. Signalons que le moniteur Sabri Hocine a déjà pris part à un stage de préparation avec neuf autres athlètes à l’échelle nationale, en Tunisie. Malgré le peu de moyens, les athlètes, au nombre de 100 (23 filles et 77 garçons), qui s’entraînent dans une salle peu aérée, qui n’a ni sanitaire et ni vestiaire, se transcendent pour honorer Tadmaït.

Massi Boufatis