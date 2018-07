La préparation bat son plein

Par DDK | Il ya 49 minutes | 78 lecture(s)

Les camarades de Chetti sont, depuis vendredi passé, à Ain Benian pour leur premier stage de préparation.

Au premier jour du stage, les Canaris avaient effectué une séance d’entrainement pour récupérer du voyage. Depuis dimanche dernier, le nouveau préparateur physique, Dahmane Sayeh, a augmenté la cadence du travail en programmant deux séances d’entrainement par jour. Les Jaune et Vert alternent les entraînements entre la forêt de Bouchaoui et le stade de l’Ecole supérieure d’hôtellerie d’Ain Benian, lieu de leur stage. En plus du test VMA effectué avant-hier par le préparateur physique, les Kabyles travaillent aussi l’oxygénation et l’endurance pour améliorer leur forme physique. Cette méthode semble séduire les équipiers de Tizi Bouali en dépit de l’importante charge de travail qui leur a été imposée. Chaque joueur compte faire de son mieux pour assurer la meilleure préparation physique lors de ce stage. Côté effectif, le défenseur Essaid Belkalem et le milieu de terrain Salim Boukhanchouche ne se sont pas présentés aux entraînements effectués au stade de Ain Benian, du moins, jusqu’à hier matin. Ce qui n’a pas manqué de provoquer la colère des dirigeants. Si les deux joueurs ne reprennent pas le travail, ils seront sévèrement sanctionnés par le club, affirme-t-on. Les responsables de la JSK comptent tout faire pour que ce stage soit une totale réussite avant le second qui se déroulera à partir du 15 juillet en Allemagne.

Franck Dumas attendu ce soir

Le nouvel entraineur de la JSK, Franck Dumas, est attendu ce soir, au plus tard, demain matin à Alger. Il devrait être accueilli par les responsables kabyles. «Dumas sera à Alger demain soir ou au plus tard jeudi matin. Vu qu’il n’y a pas de vol direct de Malabo vers Alger, on arrivera en Algérie soit mercredi soir ou jeudi matin», informera l’agent de Franck Dumas. Ce dernier devrait travailler avec l’entraineur des gardiens, Frédéric Anikine. Par ailleurs, Dumas devra officialiser sa venue à la JSK dans les prochaines heures, après avoir tout conclu avec Cherif Mellal. Concernant le volet recrutement, le transfuge de la JSMB, l’attaquant Abdelwahid Belgherbi, devrait récupérer ses papiers aujourd’hui. Celui-ci avait saisi la commission des résolutions des litiges de la FAF, car n’ayant pas touché cinq salaires de son ex-club. «J’attends qu’on m’appelle ce soir (hier) ou demain (aujourd’hui) pour récupérer mes papiers. J’attends seulement de les avoir pour rencontrer les dirigeants de la JSK qui m’ont demandé de les appeler dès que j’aurai ce fameux document», a déclaré le joueur.

