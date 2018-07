Les absents irritent Alain Michel

Par DDK | Il ya 49 minutes | 79 lecture(s)

Les Vert et Noir poursuivent leur préparation d’intersaison au stade de l’Unité maghrébine avec la présence de la majorité des joueurs sous la houlette du technicien français, Alain Michel, qui reste très furieux contre deux joueurs qui ne s’étaient pas présentés aux entrainements, il s’agit de Bencherif et Kadri. Le premier responsable du volet technique avait exprimé son souhait de disposer de tous les joueurs afin de concrétiser son travail et son programme sur le terrain. Selon certains échos, les deux joueurs auraient été autorisés par la direction à prolonger leurs vacances, ils reprendraient incessamment. Alors que d’autres soutiennent qu’ils bouderaient la reprise suite au refus des dirigeants de répondre positivement à leurs doléances d’une augmentation de salaires. Sur un autre volet, le groupe se donne à un biquotidien qui s’étalera jusqu’au 8 juillet prochain, avant de rallier la Tunisie pour un stage de douze jours.

Les dates des matchs amicaux arrêtées

La direction du MOB et le directeur sportif ont ficelé le programme du stage en Tunisie, en coordination avec le directeur de l’agence tunisienne qui a organisé ce séjour en fixant les dates de 3 matchs amicaux contre des équipes tunisiennes. Les Crabes joueront le 10, 12 et 14 juillet prochains contre, probablement, l’Espérance de Tunisie, le CS Sfax et le Club africain.



Le camerounais Ernest Anang convoité



Le directeur sportif, Rachid Malek, et le manager camerounais, Léo, poursuivent les négociations pour un éventuel recrutement du joueur Thierry Ernest Anang, un attaquant de 24 ans. Ce joueur qui a déjà évolué à l’ES Tunis, Stade tunisien et au club de Safa du Liban est convoité par les dirigeants béjaouis qui veulent l’enrôler pour défendre les couleurs Vert et Noir.



La situation de Bordjah dans le flou

Même si la direction du MOB l’a autorisé à s’entrainer avec le groupe, la situation du jeune joueur, Bordjah, reste floue. Sous contrat avec le MOB, il fait néanmoins partie des joueurs à libérer. Le coach français aimerait le voir en œuvre, lui et le jeune Taouati, pour un éventuel repêchage.



Benali opte pour le MCE Eulma

Benali Salim a résilié officiellement, avant-hier, son contrat le liant aux Crabes en récupérant sa lettre de libération. D’après une source, l’ex-joueur du MCO a opté pour le MCEE. Il a signé dans la soirée de la même journée un contrat de 2 ans le liant aux Babya.



Journées de prospection pour la «réserve»

Le directeur sportif, en coordination avec les dirigeants du MOB, a fixé les dates des journées de prospection pour la catégorie «réserve». Selon le calendrier arrêté, les journées de prospection débuteront demain, 5 juillet, et ce jusqu’au 8 du même mois, à l’annexe de l’Opow de Béjaïa. La prospection concerne les joueurs nés entre 1998 et 1999.

