La reprise fixée pour samedi prochain

Par DDK | Il ya 49 minutes | 75 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa, de concert avec le nouvel entraineur, Mustapha Biskri, a fixé la date de samedi prochain, 8 juillet, pour la reprise des entrainements de l’équipe, après près de deux mois d’arrêt de la compétition officielle. En outre, le nouveau coach des Vert et Rouge de la Soummam qui a officialisé, avant-hier après-midi, son engagement avec le club pour une durée d’une année, devrait être associé à l’opération recrutement enclenchée par la direction de Houassi, la semaine dernière, avec les renforts déjà enregistrés de deux transfuges, à savoir le portier du CABBA, Maamar Nadjib Medah, et l’arrière gauche de l’ESBD, Samir Chaouchi. Intervenant juste après la signature de son contrat le liant désormais avec la JSMB, Mustapha Biskri qui a déjà annoncé la couleur sur son intention de bâtir une équipe conquérante pour la saison prochaine, a déclaré en substance : «Je dois dire en premier lieu que je suis très honoré de prendre la barre technique d’une équipe comme la JSMB que je connais assez bien pour avoir travaillé aussi la saison passée à Béjaïa au club voisin. Cela dit, j’avoue que la situation difficile que traverse le club en ce moment ne m’effraie guère pour peu que toutes les conditions de travail soient réunies, comme cela est convenu avec la direction. Autrement dit, si je suis là c’est pour faire en sorte de relever justement le défi de monter une équipe solide et performante capable de se mesurer aux ténors de la Ligue 2, dès la saison prochaine».

Samy Boussekine nouveau DTS

Il convient de rappeler que le technicien algérois aura à composer avec son staff habituel, à savoir Herida, en sa qualité d’assistant, du préparateur physique Abdelmalek Biskri et de l’entraineur des gardiens de but, Sbaa. Pour sa part, l’ex-coach de l’USOA, Samy Boussekine, qui avait déjà travaillé aux côtés de Menad et Khezzar à la JSMB, a été installé officiellement avant-hier dans ses fonctions de DTS du club. Par ailleurs, au chapitre de l’effectif, d’autres éléments proposés sont attendus dans les heures qui viennent pour négocier avec la direction du club en vue de leurs probables transferts, cet été, pour pallier les nombreux départs enregistrés jusque-là dans les rangs de l’effectif de la saison écoulée. À ce propos, l’on citera, notamment, les Benchaira et Drifel (ASAM), Bensaha et Ouanes(DRBT), Khedairia (USMBA). Ainsi que d’autres éléments que la direction du club n’a pas souhaité préserver dans l’effectif du club, à l’instar de Merbah, Aklil, Abdelli, Bitraoui, Bekhtaoui, Ziane Cherif et Ouchène.

B. Ouari