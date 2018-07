L’urgence d’une nouvelle pelouse !

Par DDK | Il ya 55 minutes | 105 lecture(s)

La commission d’audit de la LFP a effectué une visite d’inspection, mercredi dernier, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Conduite par le président de la Ligue inter-régions, Youcef Benmedjeber, la dite commission composée de plusieurs autres membres représentant les différentes institutions concernées par l’homologation, à savoir la sûreté nationale, la protection civile, la direction du stade, le représentant de la JSK, la Ligue de football de Tizi-Ouzou, a entrepris un travail de vérification des installations se rattachant à cette infrastructure, dont l’aire de jeux, les traçages intérieurs, la clôture, les vestiaires et la capacité d’accueil. Les membres de la commission ont, selon des indiscrétions, relevé quelques insuffisances tels que l’absence d’une porte d’accès pour les supporters visiteurs, l’absence de barbelé au-dessus de la clôture intérieure du stade et l’état dégradant de la pelouse synthétique qui représenterait, selon les membres de la commission, un danger pour les nombreux athlètes. La commission d’audit a également tranché de manière définitive sur la capacité d’accueil du stade qui a, pour rappel, suscité une vive polémique, la saison dernière, à l’occasion de la domiciliation du match des quarts de finale de la Coupe d’Algérie face à l’USM Blida. La capacité d’accueil estimée à 18 200 places. Aussi, la commission d’audit a affirmé, après moult vérifications, que la capacité d’accueil du stade est de 18 200 places (11 000 pour les gradins et 1 200 pour les tribunes couvertes), tout en tenant compte de la zone dite "Tampon", fermée depuis la mort d’Albert Ebossé pour des raisons de sécurité. À l’issue de ce constat, les réserves émises pourraient être levées dans les prochains jours à l’exception de la pelouse synthétique. L’état dégradant du tartan du stade du 1er Novembre a constitué l’un des points les plus préoccupants pour les membres de la commission d’audit. Ces derniers ont insisté sur l’obligation de doter le terrain d’un tartan neuf afin de garantir les meilleures conditions aux athlètes. La balle est désormais dans le camp des pouvoirs public interpellés à lever, dans les meilleurs délais, cette réserve liée à l’état du terrain. Par ailleurs, la Fédération algérienne de football aurait décidé que tous les stades homologués pour le championnat pourraient abriter, et ce, quel que soit leur capacité d’accueil, les rencontres, tous tours confondus, de la Coupe d’Algérie. Une mesure qui viendrait mettre fin à la polémique de la saison dernière, notamment la domiciliation des matches des quarts et des demi-finales de la Coupe d’Algérie.

S. Klari