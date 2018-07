Coup d’envoi demain

Par DDK | Il ya 55 minutes | 82 lecture(s)

Un stage pour les postulants au diplôme fédéral niveau 1 sera lancé demain dimanche au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Au total, 30 stagiaires sont attendus pour prendre part à ce regroupement en demi-pension, qui s’étalera sur cinq jours, soit de dimanche (demain) à jeudi prochain. La LFWTO assure que toutes les dispositions sont réunies à même d’assurer le bon déroulement et la réussite de ce sage, qui sera encadré par des instructeurs de la FAF, à l’instar des Mrs Oukaci, Kaced, Soltani et Kasmi. Le visa et la grille du stage, le contenu de l’ensemble des cours pratiques et théoriques, la salle des cours, le terrain…, tout est fin prêt pour le lancement de la formation, dont le coup d’envoi sera donné demain dimanche, au niveau de la salle de réunion de l’OPOW de Tizi-Ouzou, par la direction technique régionale et la Ligue de Football de Tizi-Ouzou. La première journée sera consacrée entièrement à des cours théoriques qui porteront, essentiellement, sur l’introduction au football et les rôles et mission de l’éducateur. Par ailleurs, toujours dans ce volet formation, la Ligue de Tizi-Ouzou organisera un autre stage au profit des candidats au diplôme fédéral niveau 2 (DFE 2) le 23 juillet prochain. Celui-ci est le dernier de la saison estivale. Il sera procédé, septembre prochain, à l’organisation d’un autre stage pour la deuxième promotion de l’année 2018 du diplôme fédéral de niveau 2. Par ailleurs, il sera aussi organisé un autre stage pour le diplôme fédéral niveau 3 (DFE 3) par la direction technique régionale, au profit des candidats titulaires du diplôme fédéral niveau 2 (DFE 2). Pour rappel, la Ligue de Tizi-Ouzou a organisé plus de 14 stages depuis 2012 à l’issue desquels plus de 500 entraîneurs ont obtenu des diplômes de différents niveaux. Une chiffre qui demeure néanmoins insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins des clubs issus de la wilaya, d’où la détermination de la Ligue de poursuivre le travail de formation avec l’organisation de plusieurs autres stages dans les prochains mois, pour combler le déficit qui sévit au niveau local, en matière d’encadrement technique qualifié.

S. K.