Les supporters montent au créneau

Le troisième club le plus populaire de la wilaya de Béjaïa, après le MOB (Ligue 1) et la JSMB (Ligue 2), l'US Olympique Amizour, continue de manger son pain noir. Il va sans dire que la rétrogradation Inter-régions n’a été du goût de personne du côté d’Amizour. Le constat a été fait avant et pendant le déroulement de l’AG ordinaire, où des supporters, ayant intervenu lors des débats, avaient reproché à la direction actuelle «son absence et son mutisme, durant la phase retour lors de laquelle le club avait besoin de tout le monde pour espérer sauver sa peau». Les supporters avaient dressé un réquisitoire négatif de la direction. Selon eux, cette dernière est responsable de la descente du club en inter-régions. Ceci bien que le président du club, Aomar Oumbiche, avait déclaré, lors de ladite AGO, que la principale raison de la situation que vit le club n’est autre que le manque de moyens financiers. Les amoureux de l’USOA, soucieux de l'avenir de leur équipe fétiche, au moment où d'autres se mettent déjà au travail pour la saison prochaine, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se sont donné rendez-vous au niveau du siège de l’APC mercredi passé, pour exiger le départ immédiat et inconditionnel de la direction actuelle, qu'ils estiment responsable de la faillite du club et de sa rétrogradation au palier inférieur. Ils disent : «La gestion catastrophique du club par la direction actuelle a mené notre cher club à la relégation. L'USOA est un patrimoine de toute une région et ne sera jamais otage. Nous voulons un changement radical. Basta ! Le club devra rebondir, mais il faut du sang neuf dans l’équipe».

M. R.