Plusieurs activités sportives au menu

Par DDK | Il ya 54 minutes | 83 lecture(s)

Un programme riche et varié a été retenu par la DJS de Bouira en collaboration avec le mouvement associatif sportif pour marquer le 5 juillet, Fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse. Ainsi, le stade communal de Taghzout a abrité une rencontre-gala entre les vétérans du club local et de la JS Kabylie. La rencontre, qui a drainé une foule de supporters importante, s’est déroulée en l’absence du président des Canaris, Chérif Mellal, pourtant très attendu par les nombreux fans des Jaune et Vert. Au stade d’Errich de Bouira, c’est un autre tournoi de vétérans, organisé par les anciens du Mouloudia de Bouira, qui a regroupé, de mardi à jeudi derniers, les anciens joueurs du mythique club Mamia, créé en 1947. Un autre tournoi similaire a eu lieu au CSP de Bordj Okhriss, à l’initiative de la section locale des scouts El-Ikbal. Même les jeunes footballeurs ont été de la partie, notamment au tournoi organisé par l’académie sportive de Bouira au profit des écoles de football U12, qui s’est déroulé avant-hier au stade OMS Rabah Bitat de Bouira. L’Organisation nationale de protection des enfants et des jeunes d’Aïn Bessem a organisé, elle aussi, un tournoi de football, de mardi à jeudi derniers. Celui-ci a réuni des joueurs de la catégorie U20. De même que Ligue de judo de Bouira qui a retenu un tournoi au profit des jeunes (garçons et filles), au niveau de la salle OMS Rabah Bitat de Bouira. La section natation du MB Bouira, qui compte plusieurs champions cette saison, a, pour sa part, initié une compétition nautique au niveau de la piscine semi-olympique de Bechloul à l’intention des jeunes nageurs. À Sour El Ghozlane, c’est l’Olympique local qui a organisé un tournoi régional ayant regroupé l’OSG ainsi que des équipes de Médéa et M’Sila, alors que la Ligue de pétanque a regroupé les amateurs de la petite boule (senior garçons) au niveau de la forêt d’Errich.

M’hena A.