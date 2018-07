L’EH Béjaïa décroche 21 médailles d’or

Par DDK | Il ya 54 minutes | 75 lecture(s)

Lors du dernier championnat national d’athlétisme handisport (-17ans), qui s’est déroulé au début du mois de juillet, à Bordj Bou Arreridj, l’équipe Espoir Handisport de Béjaïa (EHB) s’est distinguée en décrochant pas moins de 21 médailles d’or. Les champions sont Fezoui Abdelmadjid, chez les TF20, dans les épreuves de 80 mètres, 12 00 mètres et au lancer de balle, Guedoudj Rayane chez les TF37 au 80 mètres, saut en longueur et lancer de balle, Bouhrarer Yanis chez les TF46 au 80 mètres, 1 200 mètres et saut en longueur, Aoulmi Ouamer chez les TF47 au 80 mètres, lancer de balle et saut en longueur, Beniche Anaïs chez les TF20 aux 80 mètres, saut en longueur et 1 200 mètres, Guemache Chanez chez les TF12 au saut en longueur, 80 mètres et 1 200 mètres ainsi que Hammoum Anaïs chez les TF46 aux 80 mètres, saut en longueur et lancer de balle. L’entraîneur du club, Zerkak Sabrina, nous avons jointe avant-hier, s’est félicitée: «Je suis très contente de ces probants résultats qui sont venus après beaucoup de sacrifices des athlètes et des dirigeants. Je tiens à remercier l’APC de Béjaïa, l’APW, la DJS, la DAS, la ligue locale de handisports et tous ceux qui nous ont aidés». Signalons que l’EH Béjaïa a décroché tout au long de la saison 2017/2018 pas moins de 58 médailles : 33 en or, 13 en argent et 12 en bronze. Des résultats qui doivent inciter les autorités locales à une meilleure prise en charge.

Z. H.