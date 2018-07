Les Tunisiens s’offrent la 7e édition

Par DDK | Il ya 54 minutes | 89 lecture(s)

La septième édition du tournoi international des U13 s’est achevée avant-hier jeudi, au terme de la finale qui a opposé le Club africain (Tunisie) à l’équipe d’Aïn Defla. Une rencontre qui a souri aux Tunisiens qui l’on remportée sur le score de 2 à 0. A rappeler que le tournoi, qui s’est étalé sur trois jours, a réuni seize clubs dont trois étrangers (2 tunisiens et 1 français). Les organisateurs l’ont dédié à l’ex-international béjaoui des années 60 et ancien joueur du MOB, Mokhtar Bouzemboua, dit Bouya. Avant le déroulement de la finale, un match-gala s’est joué entre les anciens joueurs du MOB et ceux de l’association El Karama. Une empoignade qui a été suivie par un nombreux public et plusieurs élus à l’APC et à l’APW, un représentant de la DJS ainsi que la star de l’EN, de la JSMB et de la JSK Rachid Dali. A la fin de la finale, des cadeaux et récompenses ont été distribués aux participants et aux clubs lauréats ainsi que des distinctions individuelles à l’instar des titres du meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Zahir Harkati, président du CR Béjaïa, club organisateur, a affirmé en marge de la cérémonie de remise des prix : «Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés pour la réussite de cette septième édition, en espérant que la huitième sera encore meilleure. Je félicite toutes les équipes participantes et le vainqueur du tournoi et remercie le wali, l’APC de Béjaïa, l’APW et la DJS pour toutes les aides et les facilités accordées ainsi que les services de sécurité, la Protection civile et les responsables de l’Opow». Signalons que les organisateurs ont programmé une sortie pour visiter les sites touristiques de la wilaya, une manière de faire découvrir aux hôtes du CRB la beauté de la capitale des Hammadites.

