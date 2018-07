Le gardien Bencherif prolonge jusqu’en 2020

Par DDK | Il ya 54 minutes | 82 lecture(s)

Les athlètes du MOB continuent leur préparation au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sous la houlette du staff technique. Ils viennent ainsi de boucler la première semaine de travail. L’on a appris le retour du gardien, Bencherif, qui a prolongé avant-hier son contrat le liant avec les Crabes jusqu’en 2020. Il devait reprendre les entrainements, hier, avec le groupe. Cela ne manquerait pas de réconforter les dirigeants et Alain Michel qui dispose désormais d’un groupe au complet. Concernant son retard pour intégrer le groupe, l’ex-gardien du GC Mascara a tenu à préciser qu’il s’agissait de raisons familiales, en soutenant que la direction était informée de cette situation. Il a aussi tenu à rassurer les supporteurs qu’il n’avait aucune intention de quitter le MOB, un club qui lui a fait un nom. Concernant le joueur camerounais, Thierry Ernest Anang (24 ans), il pourrait signer dans les heures qui viennent. Le staff technique a donné son accord pour le garder avec le groupe, en attendant de conclure les négociations avec son manager, Leo, qui se trouve avec lui à Béjaïa. Sur un autre volet, l’effectif du MOB concerné par le stage en Tunisie sera connu demain après la séance d’entrainement, apprend-on du directeur sportif. À l’issue de cette séance, l’on pourra connaitre le sort des jeunes joueurs mis à l’essai, à l’image de Bordjah et Touati.



Kamel Aouali a signé un contrat de 5 ans

Après avoir réalisé une belle saison en catégorie «réserve», le jeune joueur Aouali Kamel a signé, avant-hier, un contrat de 5 ans le liant avec le club des Martyrs. Ce jeune défenseur qui a fait toutes ses catégories au MOB a retenu l’attention du staff technique et du directeur sportif qui ont demandé à la direction de lui faire signer un contrat, une manière d’assurer la relève. La direction du MOB a perdu un international, en libérant Aggar Oussama qui a signé au NRBT un contrat de 2 ans.

Salim Zaâbar confirmé en tant que préparateur physique

La direction du MOB a officiellement installé, avant-hier, Zaâbar Salim en tant que préparateur physique des Vert et Noir. Ce n’est qu’un retour pour l’enfant de Souk El-Ténine qui a déjà travaillé au MOB à l’époque de Rahmouni-Moussouni et de Amrani. Il a été proposé par le coach, Alain Michel, avec qui il a travaillé au CRB et au NAHD.

La commission d’homologation des stades, aujourd’hui, à Béjaïa

C’est aujourd’hui que la commission d’évaluation technique des stades se rendra à la capitale des Hammadites pour inspecter le stade de l’Unité maghrébine qui accueillera les rencontres du championnat de la Ligue 1 pour la saison prochaine. La LNF a exigé, en prévision de cette visite, la présence sur les lieux du représentant du club domicilié, muni de la fiche technique du stade et la police d’assurance, le représentant de la sureté nationale, le représentant légal du propriétaire du stade (Opow), du représentant de la protection civile, du représentant de la LNF et un représentant de la ligue de wilaya.

Z. H.