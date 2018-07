Dumas débutera aujourd’hui

Par DDK | Il ya 53 minutes | 135 lecture(s)

Comme prévu, le nouvel entraîneur de la JSK, Franck Dumas, est arrivé avant-hier dans l’après-midi à Aïn Benian, où la JSK effectue son premier stage de préparation en prévision de la nouvelle saison.

Le concerné est arrivé à Alger via Casablanca qu’il a rejointe en provenance de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Accueilli par les responsables kabyles, le nouvel entraîneur de la JSK a supervisé sa nouvelle équipe lors de la séance d’entraînement effectuée dans l’après-midi de ce jour-là. Dumas entamera, officiellement, sa mission aujourd’hui, en dirigeant sa toute première séance d’entraînement avec les Jaune et Vert. C’est ce que nous a affirmé, hier, un responsable kabyle que nous avons joint par téléphone. Dumas travaillera avec le staff en place, composé de Mourad Karouf et de Slimane Raho, en plus de l’entraîneur des gardiens de but, Frédéric Anikine, qu’il a lui-même choisi pour l’épauler. Le coach Karouf remettra au nouveau driver en chef un rapport détaillé sur l’équipe avant que celui-ci ne prenne les commandes. Les responsables kabyles, à leur tête le président Chérif Mellal, comptent beaucoup sur le Français pour faire profiter la JSK de sa grande expérience, sachant que l’objectif essentiel des dirigeants consiste à bâtir une équipe compétitive capable de concurrencer les grandes cylindrées du championnat, comme le MCA, l’USMA, le CSC et l’ESS. Le successeur de Bouzidi entend réussir son pari en réalisant de bons résultats avec la JSK. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux du jaune et Vert. Ayant pris connaissance des clauses du contrat qui le liera au club kabyle, le nouvel entraîneur des Canaris a fait part de son approbation et satisfaction. C’est du moins ce qu’a affirmé un responsable de la JSK, hier. Notons que le Français devrait rencontrer le président Mellal, qui devait rallier le pays depuis Dubaï hier soir ou aujourd’hui, avant de porter sa signature et officialiser sa venue à la JSK. Selon le responsable joint hier soir, Dumas paraphera un contrat de trois saisons au profit du club. En décidant de faire signer le Français pour une telle durée, les responsables kabyles veulent travailler à moyen et à long terme. Convaincus que la stabilité est un facteur non négligeable de réussite, les dirigeants de la JSK ont pris la décision de donner du temps au nouvel entraîneur qui se chargera de construire une équipe capable de répondre aux aspirations des amoureux des Canaris. En résumé, l’objectif des dirigeants, c’est de redonner à la JSK son statut de sérieux concurrent, que ce soit sur le plan national ou continental, d’ici deux à trois saisons

Belkalem, c’est fini !

C’est désormais officiel. Le capitaine de la JSK, Essaïd Belkalem, ne sera pas Canari au cours du prochain exercice. Le joueur avait, pourtant, promis aux dirigeants de reprendre les entraînements mercredi passé. Il n’en fut rien. Ceci a conduit les gestionnaires du club à faire l’impasse sur le défenseur. Ce dernier a fait savoir, de son côté, qu’il est en contacts «très avancés» avec un club européen, où il signerait très probablement dans les prochaines journées. Ainsi et sauf revirement de dernière minute, Belkalem jouera à l’étranger au cours du prochain exercice. Reste à savoir maintenant si la JSK recrutera un axial à sa place ou donner sa chance à un jeune de l’équipe. Par ailleurs, concernant le déroulement du stage d’Aïn Benian, le préparateur physique de la JSK, Dahmane Sayeh, a programmé, hier, une séance d’endurance pour les équipiers de Benkhlifa la matinée. Les joueurs ont travaillé dans une excellente ambiance, en dépit de la grande charge de travail imposée. La séance a été marquée par la présence de tout l’effectif. Les équipiers du milieu de terrain Salim Boukhanchouche ont bénéficié hier après-midi d’un quartier libre après la séance d’endurance. Cela leur a permis de récupérer un peu après les grands efforts fournis tout au long de la semaine. La reprise du travail est programmée pour aujourd’hui. C’est le coach Franck Dumas qui tracera les axes de la préparation, en débutant son travail avec le club kabyle.

M. L.