Les Crabes dès aujourd’hui à Tunis

Le MOB prendra la route de la Tunisie dans la matinée d’aujourd’hui, pour un stage de 12 jours qui débutera officiellement demain et s’étalera jusqu’au 20 juillet prochain.

La délégation béjaouie, à sa tête le directeur sportif, Rachid Malek, élira domicile à l’hôtel El Mouradi Gammarth, dans la région de Marssa, qui répondrait à toutes les normes de préparation, avec un terrain d’entraînement et tous les moyens de récupération. Le staff technique a programmé trois matchs amicaux sur place, qui auront lieu les 10, 12 et 14 juillet contre probablement l’ES Tunis, le Club africain et le CS Sfax. Par ailleurs, concernant le cas du joueur camerounais Ernest, qui s’entraîne avec le groupe, la direction n’a encore rien décidé à son sujet. Le staff technique a demandé qu’il soit du voyage en Tunisie pour le voir à l’ouvre en vue de déterminer s’il possède les capacités à même de faire partie de l’effectif, en perspective de la saison prochaine. Sur le volet administratif, la direction du MOB a procédé au versement d’un salaire dans les comptes des anciens joueurs, et compte leur verser un autre au retour de Tunisie, une manière de les rassurer pour permettre une pleine concentration sur le travail au cours du stage.

Mohamed Bentiba se rapproche

La direction du MOB a négocié avant-hier avec le joueur usmiste Mohamed Bentiba, qui s’est déplacé à Béjaïa pour entamer les négociations avec les dirigeants mobistes, pour un éventuel recrutement. Bentiba est né le 21 octobre 1989 à Oran. Milieu offensif, il a signé un contrat de deux à l’USMA au mois de juin dernier. Mais, d’après les dernières infos, il a été mis sur la liste des libérables, car ne faisant pas l’unanimité chez les Rouge et Noir. Signalons que Bentiba a déjà évolué au MCO et à l’ASMO.

AG du CSA demain à 18 heures

Le bureau du club sportif amateur (CSA) du MOB organisera, demain à 18 heures, l’assemblée générale ordinaire pour présenter les bilans moral et financier et évoquer la démission du président, Mustapha Rezki, qu’il devrait remettre aux membres de l’AG. Si le président maintient sa démission et les membres de l’AG l’entérinent, ces derniers seront appelés à installer une commission de recueil de candidatures et convoquer une assemblée générale élective pour élire un nouveau président. Certaines sources proches des affaires du CSA parlent de trois candidats : Zahir et Arab Bennaï et Nounour Laïfaoui.

