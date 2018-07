Encore trois jours avant la fin du stage

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Les Kabyles continuent leur préparation à Aïn Benian où l’équipe est en regroupement depuis plusieurs journées, afin de préparer la prochaine saison qui débutera au mois d’août prochain. Pour la journée d’hier, le nouvel entraineur Franck Dumas devait superviser l’équipe lors de la séance de la matinée consacrée au volet physique, au stade d’Aïn Benian. Il devait également diriger celle de l’après-midi consacré au volet technico-tactique, selon le programme que nous a dévoilé un membre du staff technique. Arrivée en Algérie jeudi dernier, le nouveau coach kabyle devait entamer sa mission hier après midi. La JSK poursuivra donc son second cycle de préparation jusqu’à mardi, après le premier qui avait pris fin vendredi dernier. Le staff technique fera encore suer les joueurs pendant 72 heures, avant de leur accorder quelques jours de repos. Informé de tout ce qui a été fait avant son arrivée par le préparateur physique Sayeh, le coach français a remercié ce dernier, avant de tracer son programme pour la suite de la préparation, y compris le second stage qui sera effectué en Allemagne à partir du 15 Juillet prochain. Le coach Dumas et ses collaborateurs feront tout pour entamer le championnat en force, dans la perspective de réaliser une grande saison, comme le souhaite Mellal et ses collaborateurs.

Le staff technique veut un match amical pour mercredi

Selon une source proche de la direction, le staff technique kabyle veut programmer un match amical pour l’équipe, mercredi prochain, afin de bien boucler ce premier stage. Pour rappel, le match amical prévu initialement pour mercredi face au NAHD a été annulé, car le club algérois voulait jouer le lundi, en raison de son match, jeudi prochain, face à l’ASO. On saura dans les prochaines heures si les dirigeants de la JSK auront trouvé un autre adversaire.

Présentation de l’effectif de la nouvelle saison, vendredi prochain

La cérémonie de présentation des joueurs et du staff technique de la JSK pour la saison 2018-2019 sera organisée vendredi prochain, au stade du 1er novembre. Les supporters du club découvriront ainsi le nouvel effectif de l’équipe, notamment les nouvelles recrues et le staff technique. Un gala artistique est aussi annoncé pour la soirée à partir de 21h. Le ticket d’entrée sera vendu à 500 DA. Plusieurs chanteurs sont annoncés, entre autres Ali Amran, Ali Ferhati, Akli D, Ouali Rezki, Ghilas Terki, Noria et Rachid Koceila.

La direction déposera les dossiers de visas aujourd’hui

Les responsables kabyles doivent déposer, aujourd’hui, les dossiers pour obtenir les visas pour Allemagne. Le président Mellal et ses collaborateurs veulent tout régler dans les plus brefs délais, afin que l’équipe parte à temps pour y effectuer son second stage de préparation.

