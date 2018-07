KC Taguemount Azouz un exemple de sportivité

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

La formation du KC Taguemount Azouz qui évolue en division Honneur de Tizi-Ouzou s’est adjugé, pour la quatrième fois, le titre de champion du fair-play.

Une performance qui constitue un record dans les anales du football au niveau de la wilaya. Un exploit que les autres clubs à l’échelle nationale devraient méditer pour mettre fin aux dépassements, le football n’étant qu’un jeu. Classé 7e en championnat, composé de 16 équipes et vainqueur de la Coupe de wilaya 2017/2018 devant la formation de l’ES Assi Youcef, le KC Taguemount Azouz, au delà de ces deux parcours dans les deux compétitions, s’est distingué dans toutes les catégories par une sportivité exemplaire tout au long de la saison écoulée. Un pari rendu possible grâce aux efforts des dirigeants, à leur tête le président du Club sportif amateur, Hamid Boudriche. «Notre première mission c’est celle d’encadrer les jeunes et leur permettre de s’exprimer dans leur sport favori dans le respect et dans la sportivité. Pour nous, la sportivité passe avant tout autre chose. Notre rôle est d’abord d’éduquer nos jeunes avec comme objectif de faire d’eux les hommes de demain. La sagesse, la sportivité, le respect et l’esprit de camaraderie sont, entre autres, les points sur lesquels on insiste. Aujourd’hui, je peux dire que notre grande satisfaction est la sportivité de nos jeunes qui nous font honneur», dira le premier responsable du KC Taguemount Azouz, Hamid Boudriche. Par ailleurs, il est utile de signaler que le KCTA et le premier club à avoir déposé son engagement pour la prochaine saison 2018-2019. L’on apprend que les responsables du club ont confié la barre technique à Samir Djouder. Pour rappel, l’ex-latéral des Canaris qui n’est plus à présenter, eu égard à ses compétences et ses qualités morales, a exercé en qualité d’adjoint à l’US Béni Douala et à la JSK. Djouder faisait également parti de la direction technique de wilaya durant la dernière saison. En plus du travail de prospection effectué avec ses camarades de la DTW de la Ligue de football de Tizi-Ouzou, il a été sacré champion inter-wilaya avec la catégorie des U17. Dans un autre volet, le KCTA prendra part, la saison prochaine, à la coupe d’Algérie étant vainqueur de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou. Pour revenir au fair-play, dans la division Pré-honneur, le titre de champion en toutes catégories est revenu, dans le groupe A, à l’OS Maâtkas qui a devancé l’AS Ait Bouaddou de 5 points. Dans le groupe B, la consécration a été décrochée haut la main par l’O Makouda avec une large avance sur son poursuivant immédiat, la JS Djurdjura. Dans le groupe C, c’est l’US Timizart qui l’avait emporté avec 15 longueurs d’avance sur le NA Redjaouna. Concernant les sept équipes engagées uniquement en catégories jeunes, c’est l’Olympique de M’kira qui s’est adjugé le titre de champion de fair-play.

S. Klari