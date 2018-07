«La prochaine saison sera la nôtre»

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Le président du CSA/l’OS Moulediouane, Walid Kasdi, affirme être optimiste quant à l'avenir de son équipe et croit dur comme fer que la saison prochaine sera la leur : «Si pour la saison écoulée, beaucoup de facteurs ont influé sur le rendement général de l'équipe, surtout qu'on a joué en dehors de nos bases durant toute la saison, cette fois les données vont changer. On jouera chez nous à Draâ Ben Khedda, ce qui ne sera qu'un avantage pour nous. On va profiter de ce facteur pour réussir une très bonne saison en tentant de faire le plein à domicile, tout en essayant d'aller chercher le maximum de points de l'extérieur», a assuré Walid Kasdi. Ce dernier a aussi confirmé la libération de cinq joueurs et l’engagement de cinq autres : «On a décidé de libérer cinq joueurs auxquels on souhaite bonne chance. On engagera cinq nouvelle recrues qui vont ramener un plus à l'équipe. Cette saison, on jouera à fond nos chances pour l'accession en Régionale 1, on a les capacités pour !». Comme beaucoup d’équipes, l'OSM a ouvertement affiché ses ambitions pour la saison à venir. Bien que consciente de la rivalité qui l’attend, la formation de Moulediouane entend accomplir un parcours à la hauteur de sa réputation.

Massi Boufatis