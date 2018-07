Deux médailles pour Mazigh Makhloufi de l’ES Amizour

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le championnat national d’athlétisme dans les catégories minimes et benjamins a eu lieu à Oran, mercredi et jeudi derniers. à l’issue de la compétition, l’ES Amizour, qui avait raflé auparavant trois médailles lors du championnat national des U 18 et 20 à Béjaïa, a récolté deux autres titres : deux médailles décrochées par le jeune champion Makhloufi Mazigh, dans la catégorie minimes. La première, en or, a sanctionné sa performance dans la spécialité triple saut. Le jeune athlète a réussi un saut de 12,76 mètres. Quant à la deuxième, en argent, il l’a décrochée après avoir réussi un saut en longueur de 5,68 mètres A ces deux titres s’ajoutent les belles performances réalisées par d’autres athlètes, à l’instar de Mouhoun Assia (minimes) qui s’est classée quatrième de sa catégorie dans le lancer de marteau (32,58 mètres), et Mezghiche Melya (minimes), qui s’est offert la 7e position dans la même spécialité(29,80). Une autre quatrième position a été arrachée par Nasri Nour-El-Houda (minimes) dans la spécialité triple-saut avec un saut de 9,88 mètres. Des résultats encourageants à plus d’un titre. A rappeler que le même club avait décroché la coupe d’Algérie de la marche féminine des U18 au mois de février passé. Un trophée remporté haut la main, grâce à trois athlètes du club : Benmouhoub Kahina (5e place en individuel), Birem Anaïs (6e) et enfin Zenati Kamila (7e).

M. R.