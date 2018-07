À la mémoire d’Aït Ahmed

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

La cinquième édition du Tournoi national de handball à la mémoire de feu Hocine Aït Ahmed aura lieu du 17 au 21 juillet en cours à Ouacifs, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est l’annonce faite le weekend dernier par Aït Taleb Saïd, DTS et entraîneur du club organisateur, le CSA/C Ouacifs. «Tout est fin prêt, dira notre interlocuteur, pour la réussite de cette cinquième édition», organisée par le club local et l’APC de Ouacifs, en collaboration avec la DJS, la Ligue de wilaya de Tizi-Ouzou et la FAHB. Le tournoi, toujours selon le même interlocuteur, sera parrainé par l’APW de Tizi-Ouzou. Il regroupera douze équipes, huit de la catégorie U21 (garçons), à savoir El-Djamila, Boutheldja, Mila, Issers, Djamaa (El Oued), Berrouaghia, Messeghrine (Oran) et le club local, le CSA/C Ouacifs, et quatre équipes des seniors dames : Meniaa, Awzelaguen, Hamdine et le CSA/CO.

M. A.